Attention aux règles en fonction des pays, quand on roule avec des enfants (vidéo)

Exemple parmi d’autres : en France, un enfant ne peut pas prendre place à l’avant s’il a moins de 10 ans, alors qu’en Belgique, un enfant peut se mettre devant bien avant cet âge-là s’il est dans un siège adapté (lire ci-dessous) et que les règles d’utilisation et de sécurité dudit siège sont respectées.

Les mauvaises habitudes à éviter : laisser les enfants s’allonger sur la banquette arrière pendant le trajet

Laisser les enfants s’allonger sur la banquette arrière pendant le trajet, “cela peut être tentant pour leur permettre de faire une bonne sieste et profiter d’un moment de calme et de sérénité mais c’est interdit et surtout dangereux”, précise l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Tous les passagers doivent être attachés. Chez nous, les enfants de moins d’1m35 doivent en outre être placés dans un dispositif de retenue adapté.

”Bien attaché dans un dispositif de retenue adapté, un enfant court 3 fois moins de risques d’être gravement ou mortellement blessé en cas d’accident (qu’un enfant non attaché)”, indique Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR.

Les règles ne sont donc pas les mêmes dans tous les pays européens. “Mieux vaut dès lors se renseigner au préalable. Alors qu’un enfant peut prendre place sur le siège à l'avant dès sa naissance dans notre pays (à condition de désactiver l’airbag si on utilise un siège dos à la route), ce n’est pas le cas en France où il devra attendre l’âge de 10 ans. La taille minimale requise pour pouvoir voyager en voiture sans siège auto est par ailleurs plus élevée dans certains pays comme en Italie ou en Allemagne où les enfants doivent être placés dans un siège jusqu’à 1m50,” note encore l’AWSR.

