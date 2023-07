Plan Sacha : comment lutter contre le harcèlement sexuel sur les festivals (vidéo)

Inès Ayyadi est formatrice au Plan Sacha. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

En 2018, une étude internationale menée auprès de 600 festivaliers dévoilait en effet que 1 femme sur 6 avait été harcelée en festival. Depuis plusieurs années maintenant, l’ASBL Plan SACHA installe donc un ou plusieurs stands dans l’enceinte et sur les campings des festivals demandeurs.

“On a des outils pédagogiques, des jeux pour amener le débat de manière positive, explique Inès Ayyadi, formatrice. Le but est de construire une culture de la fête ensemble dans laquelle tout le monde se sente bien. En parallèle, on a des psychologues spécifiquement formés parce que l’accueil des victimes doit se faire par des personnes ayant un plus gros bagage. ”

Un stand Plan Sacha est présent sur le festival Esperanzah! à Floreffe.

Du théâtre-action

Les bénévoles suivent donc une journée de formation pour apprendre à sensibiliser le public et à réagir de manière adéquate en cas de témoignage d’une victime d’agression. “On a tout un module théorique au début pour vraiment avoir les bases et horizontaliser les savoirs. L’idée est que tout le monde sache de quoi il s’agit quand on parle de violence sexuelle, de patriarcat, de violence systémique. Ensuite, on fait de la mise en pratique. On fait du théâtre-action. Les personnes jouent les situations qui pourraient avoir lieu en festival. On a des modules interactifs. Chaque personne est aussi amenée à co-construire la formation avec sa propre expérience, ses craintes qu’on essaie de résoudre ensemble. ”

Forcément, le stand est souvent abordé par des festivaliers déjà sensibilisés. Mais il arrive que des personnes plus réfractaires viennent pour chercher le débat. “On accueille tout le monde, le but étant de faire de la pédagogie.”

Après plusieurs années de présence sur les festivals, le bilan est positif poursuit Inès Ayyadi. “On voit que l’intérêt du public grandit avec les années. La première fois qu’il y a un plan SACHA les personnes sont un peu curieuses mais ne sont pas forcément dans une démarche de venir nous confier des choses. C’est seulement lors de la deuxième ou la troisième qu’elles viennent nous parler. C’est évolutif et le lien avec le public se crée avec le temps parce que c’est une thématique assez lourde, les violences sexuelles, qui nécessite un lien de confiance. ”

La foule, le camping, la promiscuité, l'alcool, tous des éléments qui peuvent créer un climat favorable aux dérapages et au harcèlement.

Un enjeu politique

Les équipes de Plan SACHA le constatent. De plus en plus d’organisateurs prennent conscience de l’importance des “safe places”. Mais, malgré tout, “il reste encore des festivals moins enclins à se poser ces questions-là. Je pense aux poids lourds des festivals où il y a énormément de public, de consommation d’alcool et autres. Là c’est vraiment important qu’il y ait une équipe formée et parée à l’éventualité des violences qui ont lieu. ” Parce qu’elles ont lieu, quoi qu’ils en disent… Il y a donc un enjeu politique à responsabiliser les organisateurs de festivals à se former. “Des structures nous disent qu’elles ont du mal à entamer ce processus parce que ça coûte de l’argent, qu’il faut attribuer des ressources pour former. Il y a plusieurs pistes possibles, comme octroyer des bourses. On va en discuter. ”

Une initiative soutenue par le Secrétariat d’État

Lors de la formation de ce jeudi, les bénévoles ont reçu la visite de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres et à la diversité, Marie-Colline Leroy. Dans le cadre de l’opération Consentement, Plan SACHA est en effet soutenu par le Secrétariat d’État, à hauteur de 140 000 € pour 2022-2023. “L’objectif de l’opération consentement, c’est de pouvoir donner plus d’ampleur – parce que des initiatives existent déjà – à cette question du consentement dans des espaces qui sont normalement dédiés à la fête, au plaisir mais qui sont aussi par ailleurs des zones de risque qui ont été détectées par de nombreuses initiatives de jeunes”, explique la secrétaire d’État Marie-Colline Leroy.

Marie-Colline Leroy, secrétaire d'État à l'Égalité des genres et à la diversité.

Si l’octroi des subventions aux festivals est de la responsabilité des entités fédérées, Marie-Colline Leroy ne pense pas que le fait de lier les subventions à l’obligation de mettre en place des mécanismes comme Plan SACHA soit la solution pour obtenir des espaces plus sécurisés. “Par contre, je vois quand même qu’il y a une contagion culturelle. Des festivals apprennent que dans le festival qui a lieu une semaine avant un endroit comme celui-là est mis en place et que c’est une plus-value pour les festivaliers. ”