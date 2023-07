Les syndicats enseignants tirent le bilan de l’année scolaire : "Le Pacte a changé de cap, les équilibres sont rompus"

"L’année s’est déroulée comme elle avait été annoncée, entame Roland Lahaye (CSC). C’est-à-dire très, très chargée. L’entrée en vigueur du tronc commun et de l’accompagnement personnalisé a bouleversé les pratiques au sein du fondamental. On ne peut pas nier que cela a ajouté du stress. Ça a pour conséquence que le personnel est à la limite de l’asphyxie. Et les autres niveaux d’enseignement ne sont pas épargnés."

Adrien Rosman (SETCa-SEL) rappelle d’ailleurs que "les syndicats n’ont pas cessé de battre le pavé, tant nos revendications n’ont pas été entendues". "On n’a pas obtenu ce que l’on souhaitait pour le bien-être des enseignants", complète Masanka Tshimanga (SLFP).

"Je ne peux donc pas dire que le climat soit serein, reprend Roland Lahaye. Même s’il faut reconnaître que le gouvernement a postposé certains dossiers."

Un train qui déraille

"On a, c’est vrai, un gouvernement qui prône le dialogue, ce qui n’a pas toujours été le cas", observe à ce titre Joseph Thonon (CGSP), lequel rappelle aussi que "les objectifs du Pacte, c’est impossible de ne pas les partager : une école plus égalitaire, plus inclusive, où le redoublement diminue. Mais on se rend compte aujourd’hui que beaucoup de mesures n’atteignent pour le moment pas leur objectif. On ne voit pour le moment pas d’amélioration de notre enseignement."

"Le Pacte a changé de cap et les équilibres ont été rompus, pointe Masanka Tshimanga. Au fur et à mesure, on a pu observer que les fédérations de pouvoirs organisateurs obtenaient une école de plus en plus formatée et que la liberté pédagogique des enseignants passait au deuxième, voire au cinq ou sixième plan. Nous étions d’accord de réformer l’enseignement car il y a des dysfonctionnements. Et nous avons annoncé une réforme systémique. Mais sur le terrain, les différentes mesures ne sont pas perçues comme tel, mais plutôt comme une accumulation de réformes qui ne sont pas liées et qui entraînent une surcharge administrative et de travail qui, elle, n’avait pas été annoncée."

"On sait que c’est un secteur compliqué, avec une réglementation complexe, en pleine mutation, admet Elisabete Pessoa (Appel). Mais quand on prend aujourd’hui un peu de hauteur, ça ressemble à un grand bazar où on ne sait plus trop où donner de la tête…"

"L’ordre dans lequel on accroche les wagons est important, relance Adrien Rosman. Mais, ici, le désordre règne." "Le train déraille, résume Joseph Thonon. Les mesures qui sont mises en place ne vont pas dans le bon sens."

Un front qui s’écroule

Mais il n’y a pas que le train des réformes héritées du Pacte pour un enseignement d’excellence qui a déraillé au cours de l’année syndicale écoulée.

Pour la première fois depuis très longtemps, le front commun s’est fissuré. Pire : il s’est écroulé, lorsque 4 des 5 formations ont claqué la porte du comité de concertation du Pacte.

Si la "goutte d’eau qui a fait déborder le vase" s'est révélée être l’obstination du gouvernement à maintenir un volet sanction dans le projet de décret instaurant une évaluation des enseignants, ce mouvement de colère traduisait plus de choses encore.

"On nous a associés à la coconstruction des réformes à travers ce Pacte. Or c’est faux, assure Masanka Tshimanga. Il s’agit uniquement de consultation et notre avis n’y était de toute façon pas vraiment pris en compte."

"Cela nous met dans une position très délicate vis-à-vis de nos affiliés, souligne Joseph Thonon. Tout ce qui y est discuté l’est à titre confidentiel. Nous n’avons donc pas la possibilité de consulter notre base et l’avis que l’on pourrait donner ne reflète pas celui de nos affiliés. Il s’agit d’une utilisation politique de ce comité et nous n’étions plus en phase avec cela."

Si certains, comme le SLFP, disent "ne pas avoir fermé la porte totalement", l’idée d’un retour au sein de ce comité de concertation "n’est pas à l’ordre du jour, tranche Adrien Rosman. Nous ne sommes pas les idiots qu’on assoie autour de la table pour faire accepter les dossiers. Il n’y a de toute façon pas de raison de discuter d’un Pacte qui ne respecte pas les équilibres du début."

"On ne se reconnaît plus dans les objectifs fixés il y a quelques années, renchérit Elisabete Pessoa. Les discussions y sont très orientées et on n’y a parfois pas notre mot à dire. C’est quand même dommage qu’il y ait eu une désolidarisation du front commun là-dessus."

"Il n’est pas déplacé de dire qu’on veut préserver la concertation alors qu’on y a été invité et que l’on observe dans d’autre secteur que celle-ci n’est parfois pas proposée", rétorque Roland Lahaye. Et le responsable d’assurer que, si la CSC a fait le choix de rester dans le comité, "nous n’avons pas signé de chèque en blanc. La condition pour rester est qu’on lève la confidentialité des débats. Il faut que cette concertation se fasse de façon transparente et constructive."

Une colère dans les urnes

"On clôture donc cette année sur un bilan assez négatif", synthétise, au final, Adrien Rosman. Qui rappelle : "2024 sera une année d’élections générales. On s’en souviendra…".

Focus sur les 3 principales revendications de cette année

1. Taille des classes

Des "petits aménagements" qui sont "de la poudre aux yeux"

La taille des classes "a toujours été une revendication très forte depuis une trentaine d’années ", rappelle Joseph Thonon, lequel estime que les acquis dans ce dossier sont "une déception très forte ".

Adopté par le gouvernement fin avril, un projet de décret prévoit la suppression des dérogations automatiques qui autorisent les établissements à dépasser les normes existantes, ainsi que l’instauration d’une norme d’encadrement en maternelles (pour lesquelles aucune norme n’existait jusqu’ici).

"On n’a rien obtenu, ce sont des mesures sparadrap", tranche Adrien Rosman.

Il s’agit là de "petits aménagements" qui sont "de la poudre aux yeux", renchérit Elisabete Pessoa, qui augure que "cela ne changera rien sur le terrain, vu que c’est une mesure à coût constant. On est là dans un cycle infernal".

- ©EdA Mathieu Golinvaux

"On sait que les finances de la Fédération ne sont pas au beau fixe, embraye Masanka Tshimanga. Cet argent distribué dans la mise en place de toutes ces réformes du Pacte aurait dès lors pu être en partie redistribué sur des choses vraiment essentielles, comme la taille des classes."

D’autant que, si l’on souhaite aller vers une école plus inclusive, et donc maintenir les élèves dans l’ordinaire le plus longtemps possible, "il est nécessaire d’avoir un enseignement différencié. Et pour cela, il faut une taille de classe raisonnable", ajoute Joseph Thonon, lequel aimerait "qu’on nous explique combien d’enseignants assurent réellement une charge d’enseignement ? Mais personne ne le sait. pas même la ministre…"

2. Enseignement qualifiant

Une réforme nécessaire, mais qui aura un effet négatif sur l’emploi

Chantier majeur de l’année écoulée, la réforme de l’enseignement qualifiant a produit deux changements majeurs qui entreront en vigueur, progressivement, à partir de l’année prochaine.

D’une part, le parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) proposera dès la rentrée 2023 une certification par unité dans chacune des options proposées, alors que seules quelques-unes d’entre elles étaient jusqu’ici concernées par un tel dispositif.

D’autre part, la gouvernance des options du qualifiant a été revue, avec l’instauration de nouvelles normes d’ouverture et de fermeture.

- ©EdA - Jacques Duchateau

"Il fallait réformer le qualifiant, le problème n’est pas là. Il fallait en effet adapter l’offre d’enseignement aux besoins socio-économiques afin d’aider les élèves à mieux s’intégrer dans notre société", estime Elisabete Pessoa. "La rationalisation de l’offre était peut-être quelque chose de nécessaire", admet également Adrien Rosman. Mais les deux représentants s’accordent également sur un autre point : l’absence de garanties du gouvernement concernant les cellules de reconversion, censées accompagner les enseignants dont la charge de travail va disparaître avec cette réforme.

"Le cadre ne changera pas, puisque le nombre d’élèves restera le même, note également Joseph Thonon. Cela va provoquer des déplacements ". Les cellules sont donc "absolument nécessaires", tant pour "faire face aux mesures déjà prises" que pour anticiper les effets pervers de la mise en place du tronc commun, laquelle prévoit la suppression de la 3e année qualifiante.

"C’est une priorité pour nous, il est nécessaire qu’on nous donne des pistes", appuie Roland Lahaye.

3. Évaluation des profs

La "goutte d’eau" qui a scindé le front commun syndical

Véritable pierre d’achoppement sur laquelle le dialogue social s’est rompu, le projet de décret instaurant le dispositif d’évaluation des enseignants est "la goutte d’eau qui a fait déborder le vase", pointe Adrien Rosman.

Si les syndicats ont toujours plaidé en faveur du premier volet de ce dispositif, "on pollue cet aspect formation par le volet sanction, qui va créer de la pression sur les épaules des enseignants", insiste Joseph Thonon.

- ©DURIS Guillaume - stock.adobe.co

Alors que les quatre autres formations syndicales ont claqué la porte du comité de concertation face au refus du gouvernement de scinder le projet de décret, la CSC, elle, a fait le choix de rester. Et a obtenu que le volet sanction soit reporté. "Au-delà de 2025 ", précise Roland Lahaye, qui justifie : "On savait que le gouvernement n’allait pas laisser tomber. Et nous avons aussi obtenu qu’ils monitorent le premier volet. Si cette partie est menée correctement et avec des gens formés, alors on doit tous placer le focus là-dessus. Et si ce monitoring révèle que ça ne va pas, il faudra voir comment améliorer le système".

"On nous annonce le dépôt du texte pour la rentrée, reprend Adrien Rosman. On espère toujours voir le second volet être retiré." Mais si celui-ci devait passer, "on repartira au front", prévient le représentant. Avec "des actions plus dures" à la rentrée.