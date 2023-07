Belgique : voici les prénoms les plus populaires dans votre région et votre commune en 2023

Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2023, l’office belge de la statistique relève que Maria (108.358) et Marc (62.023) sont les prénoms les plus courants en Belgique.

Position Prénom féminin Nombre en Belgique 1 Maria 108.358 2 Marie 88.519 3 Martine 39.897 4 Nathalie 39.888 5 Monique 37.591 6 Anne 36.681 7 Rita 33.703 8 Nicole 31.682 9 Christine 31.220 10 Anna 30.739

Position Prénom masculin Nombre en Belgique 1 Marc 62.023 2 Jean 61456 3 Patrick 50.011 4 Luc 47.402 5 Michel 44.434 6 Philippe 40.822 7 Jan 39.341 8 Mohamed 36.218 9 David 36.129 10 Thomas 34.923

“Un vent de changement souffle sur le paysage des prénoms masculins en Belgique, avec Marc qui s’impose comme le nouveau leader national, détrônant Jean”, souligne le principal organisme statistique du pays qui évoque un “recul constant” des prénoms classiques. “Bien que Jean conserve son statut en Wallonie, il cède sa place à Marc sur la scène nationale. En 2022, on recensait 63.736 personnes prénommées Jean contre 62.754 répondants au doux nom de Marc. Cependant, les choses ont évolué en 2023, avec 62.023 Marc surpassant les 61.456 Jean. ”

En Wallonie, de même que Jean (32.990) reste le petit nom le plus courant chez les hommes, le prénom féminin le plus usité demeure identique à 2022 puisqu’il s’agit de Marie. Au sud du pays, elles étaient encore 40.226 à s’appeler de cette façon au tout début de l’année 2023.

Position Prénom féminin Nombre en Wallonie 1 Marie 40.226 2 Nathalie 20.512 3 Isabelle 18.685 4 Anne 18.406 5 Maria 17.539 6 Françoise 14.925 7 Christine 14.832 8 Martine 14.257 9 Véronique 14.152 10 Monique 14.048

Position Prénom masculin Nombre en Wallonie 1 Jean 32.990 2 Michel 27.090 3 Philippe 26.189 4 Pierre 19.343 5 Nicolas 19.099 6 Alain 18.923 7 Olivier 16.107 8 Christian 16.106 9 Marc 15.697 10 Christophe 15.671

À Bruxelles, peu de changement également par rapport au classement de 2022 : Maria, Marie et Fatima ainsi que Mohamed, Jean et… Mohammed continuent de truster les trois premières du podium reprenant les prénoms les plus partagés de la région.

Position Prénom féminin Nombre à Bruxelles 1 Maria 10.383 2 Marie 7.105 3 Fatima 6.150 4 Anne 4.057 5 Sarah 3.734 6 Anna 3.341 7 Nathalie 2.857 8 Laura 2.742 9 Sophie 2.650 10 Sara 2.611

Position Prénom masculin Nombre à Bruxelles 1 Mohamed 13.506 2 Jean 5.582 3 Mohammed 4.954 4 Ahmed 4.157 5 David 3.887 6 Philippe 3.805 7 Nicolas 3.782 8 Michel 3.749 9 Daniel 3.730 10 Adam 3.639

En Belgique, les noms de famille le plus populaires au 1er janvier 2023 restent identiques à 2022.

Et dans votre commune ?

Si les Marie, Maria, Jean et Michel occupent le Top 10 des prénoms les plus courants en Wallonie et à Bruxelles grâce à leur popularité chez les seniors (65 ans et plus), force est de constater que certains autres petits noms progressent de plus en plus au fil des ans. Exemple avec les Nathalie, les Isabelle, les Frédéric ou encore les Christophe qui gagnent du terrain un peu partout dans de nombreuses entités du sud du pays.