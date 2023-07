Deux sociétés du chanteur belge Frédéric François devant la justice française : “Le dossier sera plaidé en septembre”

”Le calendrier de procédure a évolué”

Une audience devait avoir lieu il y a quelques jours, mais “le calendrier de procédure a évolué”, nous apprend l’avocate des deux sociétés, Me Delphine Lefaucheux. “Pour des raisons procédurales”, l’affaire revenait en bureau de conciliation le 3 juillet dernier. “Le dossier sera plaidé en septembre”, ajoute, pour sa part, l’avocate du plaignant, Me Tiphaine Auzière.

Une petite main anonyme pour les relations publiques et les réseaux sociaux du chanteur ?

D’après un récit paru dans La Voix du Nord le 24 février 2023, David B., domicilié à Montreuil-sur-Mer, entend bien requalifier en contrat de travail sa relation informelle avec le crooner belgo-italien. La page Facebook officielle que ce fan a créée en l’honneur de Frédéric François s’est transformée en support principal de sa communication avec son public.

Comme l’a complété Le Parisien le vendredi 10 mars 2023, David aurait endossé le rôle de petite main anonyme pour les relations publiques et les réseaux sociaux du chanteur aux origines siciliennes, alors que ses responsabilités dépassaient les limites du bénévolat.

”Mon client et moi ne souhaitons pas communiquer dans la presse. Nous réservons nos déclarations au conseil de prud’hommes”, avait indiqué Me Tiphaine Auzière, l’avocate de David B. et par ailleurs l’une des filles de Brigitte Macron, auprès de L’Avenir il y a quelques semaines.

Quant au Wanzois Francesco Barracato (72 ans), mieux connu sous le pseudonyme de Frédéric François, “il n’est pas mis en cause à titre personnel par Monsieur B. devant cette instance – contrairement à ce qui a pu être largement diffusé dans les médias”, nous apprenait alors Me Delphine Lefaucheux.