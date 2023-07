Boom de la cybercriminalité en Belgique : plus de 17.000 suspects recensés par les parquets en 2022

Parmi les 855 affaires Jeunesse relevées l’an dernier, il y avait 169 délits informatiques, 595 fraudes informatiques (comme l’utilisation de cartes de crédit volées), 14 accès illicites à un système informatique, deux sabotages de données ou sabotages informatiques et 75 faux en informatique (contrefaçon, falsification de cartes de crédit).

”La crise du Covid-19 et l’augmentation du travail à domicile et des achats à distance ont provoqué une forte augmentation de la cybercriminalité”, a indiqué le vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en réponse à la question parlementaire de Tom Ongena (Opel Vld). “Plus cela se passe en ligne, plus il y a des risques d’infractions en ligne. Cette tendance est visible depuis des années et s’inscrit dans la numérisation générale de la vie sociale, mais la crise du Coronavirus l’a renforcée.”

Davantage de cybermagistrats spécialisés au sein des parquets

La lutte contre la cybercriminalité, qu’elle soit commise par les adultes ou les mineurs fait partie des priorités de ce gouvernement, a insisté le ministre de la Justice.

”Notre objectif est de mettre à disposition encore plus de cybermagistrats spécialisés au sein des parquets et d’informaticiens à la police judiciaire fédérale. L’accent est également mis davantage sur le partage d’informations entre la police, le parquet et le secteur bancaire, afin que les comptes des clients frauduleux puissent être bloqués plus rapidement, que les auteurs soient identifiés plus rapidement et que les faux sites Web soient bloqués plus rapidement. Le fonctionnement du service Cardstop peut également être optimisé afin qu’il bloque non seulement la carte bancaire, mais également toutes les applications bancaires sous-jacentes et les comptes en ligne.”

Le gouvernement œuvre également avec toutes sortes d’autres partenaires : le Centre for cybersecurity (CCB), les grands opérateurs, les sociétés de navigateurs, etc. pour couper la chaîne criminelle le plus rapidement possible et, par exemple, bloquer l’accès aux sites Web de phishing ou au moins ajouter un avertissement. “En travaillant de manière préventive, nous évitons beaucoup de nouvelles potentielles victimes.”

À cause des tutoriels en ligne

”La cybercriminalité en tant que service est une tendance inquiétante, qui ne nécessite en effet aucune connaissance technique pour se lancer. Les gens, et peut-être même plus de jeunes, trouvent leur chemin grâce à des programmes et des tutoriels en ligne qui expliquent comment les utiliser.”