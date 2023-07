Les habitudes à éviter sur la route des vacances : conduire à pieds nus, en slashs ou torse nu (vidéo)

”Or, les slashs (ou toutes autres chaussures qui ne tiennent pas la cheville) ne sont pas adaptées à la conduite car elles peuvent à tout moment se coincer dans les pédales”, estime l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Outre le risque de devoir payer une amende, le conducteur se met donc également en danger ainsi que ses passagers. “

Conduire pieds nus ou avec des talons très hauts n’est pas non plus recommandé. Les pieds non-protégés risquent de graves dommages en cas d’accident, en plus des difficultés pour la conduite.

Conduire torse nu ? Il n’y a pas d’interdiction mais mieux vaut éviter. En cas d’accident, la ceinture de sécurité, directement en contact avec la peau, peut causer de graves brûlures. “Pour les motards en revanche, aucune dérogation possible, le blouson à manches longues est obligatoire par tous les temps”, rappelle l’AWSR.

