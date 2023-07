La Minute parents | Le bulletin scolaire : “Le but du jeu n’est pas de lire le bulletin comme on recevrait une fiche de paie” (vidéo)

”Il faut bien apprendre à lire un bulletin, ce n’est pas l’état de santé de votre enfant”, précise d'emblée le pédopsychologue dans ce nouvel épisode de “La Minute parents”. "Ce n’est pas un thermomètre qui donne une température qui reflèterait soit son intelligence soit son niveau de performance scolaire attendu. Un bulletin, c’est juste une évaluation, quelque chose qui permet de baliser un parcours d’apprentissage en sachant où on en est. Lire un bulletin, c’est juste savoir où on est dans un parcours d’apprentissage."

guillement Je me tracasse toujours très fort quand je vois tous ces bulletins affichés en fin d’année sur les réseaux sociaux

Bruno Humbeeck poursuit sur l'importance de la bonne lecture du bulletin, à ne pas confondre avec d'autres types de documents... ”Le but du jeu n’est pas de lire le bulletin comme on recevrait une fiche de paie. C’est pour ça que je me tracasse toujours très fort quand je vois tous ces bulletins affichés en fin d’année sur les réseaux sociaux. D’abord, nous n’affichons pas nos fiches de paie, et puis, ça donne l’impression qu’on va seulement exposer ce dont on est fier dans le niveau de performance de l’enfant, alors que c’était pas du tout l’objet du bulletin”.

Renforcer positivement ce que l’enfant a réalisé, oui. C’est positif. Publier les résultats sur les réseaux sociaux, non. Cela pique donc les yeux de Bruno Humbeek. Cela “montre qu’on n’a absolument pas compris ce à quoi correspondait ce bulletin… En faire un argument de fierté, ça laisse penser à l’enfant que ce qu’il fait en termes de performance, il le fait pour briller aux yeux des autres. Or, c’est pas du tout le moteur qui est le plus intéressant pour réaliser des apprentissages. Il faut juste avoir la satisfaction de maîtriser une compétence, et c’est pour ça que les bulletins ont finalement ce sens-là, qui est de savoir où j’en suis par rapport à la maîtrise de cette compétence.”

Le vrai moteur des apprentissages, c’est le bonheur de maîtriser, ce n’est pas le plaisir de s’exhiber, telle est la conclusion du pédopsy dans ce troisième épisode de la Minute parents.

Notre rendez-vous pour les familles avec le pédopsychologue Bruno Humbeeck

Toutes les deux semaines, “L’Avenir” vous propose un rendez-vous dédié à la famille : “La Minute parents”, des capsules vidéo courtes et pratico-pratiques sur les questions qui touchent le quotidien d’une famille.

Notre expert, Bruno Humbeeck (UMons), pédopsychologue, chercheur et auteur d’une quarantaine de livres sur l’éducation et la famille, donnera quelques clés simples et efficaces sur une problématique précise : comment gérer les devoirs, le harcèlement à l’école, les rivalités dans la fratrie, la charge mentale des parents, les transformations de l’adolescent, les colères d’un enfant… Parce qu’être papa ou maman, c’est se remettre perpétuellement en question.

Vous retrouverez “La Minute parents” sur notre site internet mais aussi sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.