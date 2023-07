Il y a toujours trop de métiers en pénurie, le Forem propose pourtant des formations spécifiques

"J’avais envie de changer d’air"

Car l’apprenti du centre ConstruForm de l’Office wallon de la formation et de l’emploi (Forem) à Châtelineau ne le cache pas: la première motivation qui l’a poussé à entamer cette formation c’est que le métier de coffreur-ferrailleur est un métier en pénurie.

Il fait effectivement partie des 158 fonctions inscrites dans la liste 2023 du Forem, dont 66 fonctions critiques pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement. Les 92 métiers en pénurie étant caractérisés par un manque de candidats.

Salvatore n’a pas pour autant foncé tête baissée dans la première formation venue avec pour seul critère d’y trouver un contrat de travail en bout de course.

"Ce qui m’a également motivé, ce sont les explications du formateur, dit-il. Je sais que c’est un métier diversifié et gratifiant."

Des paramètres importants pour celui qui, après une expérience professionnelle comme maçon, saturait dans son dernier job dans l’Horeca. "J’en avais ras le bol et puis le covid n’a pas aidé… J’avais envie de changer d’air."

Changer d’air, c’est aussi ce qui a poussé David Zinque à suivre cette même formation. À 34 ans, il a quitté son boulot de maçon suite à une mauvaise expérience.

"Mais je n’avais pas envie de rester à l’arrêt et j’ai tenté cette formation, dit-il. J’ai directement accroché et, après le stage, il y aura sans doute un boulot au bout. Et si ce n’est pas le cas pour ce métier, ce sera quand même un acquis en plus à présenter aux employeurs."

Le remplacement des futurs pensionnés

Comme les années précédentes, le secteur de la construction reste le plus représenté dans la liste des métiers en pénurie, avec 56 métiers, allant des monteurs d’échafaudage aux tailleurs de pierre naturelle, conducteur de grue mobile, géomètre ou isolateur.

Mais ce n’est pas le seul secteur qui peine à trouver de la main-d’œuvre. Car même si cette nouvelle liste voit disparaître quelque 22 métiers (agent immobilier, conseiller en crédits, responsable de maintenance industrielle,…), 42 nouveaux métiers font leur apparition (désamianteur, conducteur de machines agricoles et forestières, opticien ou encore pharmacien).

Le Forem observe par ailleurs que plusieurs fonctions souffrent de difficultés de recrutement plus structurelles. Parmi celles-ci, certaines se distinguent par la prédominance d’un grand nombre de travailleurs approchant l’âge de la retraite, "et qui risquent de ne pas être remplacés dans les années à venir". Ainsi, pour 44 des 158 fonctions de la liste, au moins un tiers de leurs travailleurs ont passé la cinquantaine. C’est notamment le cas pour les métiers de conducteur de poids lourd, d’infirmier, ou de couvreur.