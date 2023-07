”Honteux”, “scandaleux” : polémique autour de la libération conditionnelle d’un pédocriminel en Belgique, mais voici pourquoi c’est “normal”

Pieter C. est un pédophile tel qu’on n’en a guère connu en Flandre ces dernières décennies. Sous le pseudo “pieter0167”, il a collecté de nombreuses images pédopornographiques. Les enquêteurs d’Anvers ont trouvé plus de 400.000 films et photos pédopornographiques sur son ordinateur chez lui, habilement répartis dans des dossiers verrouillés.

Même si cette libération conditionnelle, octroyée par le tribunal de l’application des peines (TAP), et dont on ne connaît pas les motivations, peut paraître choquante, elle n’a pourtant rien de surprenant. Du moins, concernant la peine d’emprisonnement principale prononcée. “La loi prévoit que, pour pouvoir demander une libération conditionnelle, le condamné doit avoir purgé un tiers de sa peine (ou de ses peines s’il y en a plusieurs)”, souligne sur le site www.justice-en-ligne.be Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation et professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Saint-Louis-Bruxelles.

Pour les condamnés à une peine privative de liberté de plus de trois ans et de moins de trente ans, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut aussi prévoir une période de sûreté d’une durée de deux tiers de la peine lorsque la condamnation porte sur un des faits graves visés par la loi. Dans ce cas-ci, il y avait donc une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, c’est-à-dire une peine décidée par le juge, en complément à une peine de prison principale. Elle est prononcée en vue de protéger la société de personnes qui ont commis des atteintes graves à l’intégrité de personnes. Il peut donc paraître étonnant que le Néerlandais ait en effet été libéré si tôt.

Le 28 avril 2023, le tribunal d’application des peines de Gand a donc libéré Pieter C. en toute discrétion, sous conditions. Walter Van Steenbrugge et Dirk Grootjans, les avocats de Pieter C., ont indiqué que le condamné “a été puni beaucoup trop sévèrement à l’époque”. “De nombreux rapports psychiatriques de prison se sont révélés bénéfiques. Désormais, il sera soumis à la justice néerlandaise et respectera rigoureusement les conditions.” Pieter C. serait également sous surveillance médicale, semble-t-il.

”Une libération conditionnelle ne peut être accordée que pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications dans le chef du condamné (une seule contre-indication est suffisante pour justifier un refus)”, rappelle Damien Vandermeersch. “Aux termes de la loi, ces contre-indications portent sur l’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné ; le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ; le risque que le condamné importune les victimes ; l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation ; les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu’elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.”

Une attention particulière est consacrée, d’une part, au volet “réinsertion-risque de récidive” et, d’autre part, au comportement actuel et futur du condamné vis-à-vis des victimes, précise encore l’avocat général.

En outre, le dossier du condamné “doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné”. “Le plan de réinsertion contient, en règle, un volet hébergement, un volet occupationnel (formation, emploi, activités…) et un volet relatif à l’indemnisation des victimes. Il peut contenir en outre des aspects particuliers, tels qu’un suivi médical, psychologique ou psychiatrique ou une guidance sociale.”

”Il vaut mieux libérer plus tôt dans de bonnes conditions que libérer tard sans conditions”

”L’octroi d’une libération conditionnelle est toujours un pari sur l’avenir : un pari sur la capacité du condamné de pouvoir se réinsérer mais aussi sur la capacité de notre société de pouvoir lui offrir le cadre et les moyens de cette réinsertion”, précise encore Damien Vandermeersch sur le site www.justice-en-ligne.be. Il faut toujours avoir en tête que dans l’intérêt la société, il vaut mieux libérer plus tôt dans de bonnes conditions que libérer tard sans conditions. En effet, le taux de récidive est nettement plus important pour les condamnés qui vont à fond de peine que pour les libérés conditionnels.”