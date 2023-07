Que faire de notre vie numérique (Facebook, Gmail, smartphone…) en cas de décès ? “Nous laissons derrière nous un gigantesque héritage virtuel”

En consacrant un peu de temps à configurer vos comptes et à réfléchir à qui pourra avoir accès à vos données numériques, il est possible de préparer au mieux votre héritage de ce pan de votre vie.

Sur certains réseaux sociaux, il est par exemple possible de définir ce qu’il doit advenir de votre compte en cas de décès. “C’est Facebook qui va le plus loin dans ce domaine”, explique Lien Verfaillie, de la société Dela. “Vous pouvez indiquer dans les paramètres si vous voulez que votre compte vous survive, si votre profil doit être conservé comme page souvenir ou si vous voulez qu’il disparaisse. Sur Instagram, les proches ont le choix de créer une page commémorative ou de faire supprimer le compte”, poursuit-elle.

Sur d’autres réseaux, comme TikTok, Snapchat, Twitter et LinkedIn, les démarches sont moins claires. “Avec un peu de chance, cela changera bientôt”, espère Lien Verfaillie, qui appelle les plateformes de médias sociaux à permettre de mieux contrôler notre vie virtuelle avant la mort, afin de transmettre plus facilement les données qu’elles contiennent.

Pour transmettre ses mots de passe de façon sécurisée, “plus de 250 000 Belges utilisent déjà izimi, le coffre-fort numérique gratuit des notaires dans lequel vous pouvez conserver précieusement tous vos documents numériques pour les partager avec vos héritiers”, détaille Lien Verfaillie. Il est également possible d’utiliser un gestionnaire de mots de passe qui se débloque à l’aide d’un unique mot de passe “maître”, ce dernier pouvant être conservé en lieu sûr pour être transmis, si besoin, après votre décès. Celui-ci donnera alors accès à votre ordinateur, smartphone ou des services sur internet verrouillés par mot de passe.

Concernant votre numéro de téléphone et tout ce qui y est associé, “après 6 mois d’inactivité, les opérateurs télécoms effacent systématiquement tous les fichiers, les contacts et les messages associés à un numéro de téléphone. Une fois le numéro de téléphone résilié, les fournisseurs peuvent aussi attribuer ce numéro à un autre utilisateur”, rappelle Dela. Il est possible d’obtenir le message d’accueil que la personne décédée avait enregistré sur son propre téléphone par simple demande à l’opérateur. Les messages laissés sur votre répondeur peuvent être enregistrés pour ne pas les perdre.

”Aujourd’hui, nous vivons de plus en plus dans un monde virtuel et nous avons également une identité numérique qui laisse un gigantesque héritage virtuel une fois que nous ne sommes plus là, mais c’est à peine si nous prenons le temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons éviter à nos proches d’être envahis de comptes et de mots de passe. Il y a moyen effectivement de l’éviter. Parlez à vos proches de votre vivant de vos comptes sur les réseaux sociaux et dites-leur ce qu’il faut en faire une fois que vous ne serez plus là”, conclut le spécialiste funéraire Dela.