Les habitudes à éviter sur la route des vacances : laisser son chien se déplacer en liberté dans le véhicule (vidéo)

Alcool au volant: des éthylotests dans les buvettes pour lutter contre les 3e mi-temps alcoolisées

L’AWSR et 3 fédérations sportives francophones s’associent afin de lutter contre l’alcool au volant. Dans sa nouvelle campagne, l’agence va sensibiliser les sportifs et les supporters et installer des éthylotests jetables dans les buvettes. 175 clubs participent.