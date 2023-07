Je l’observe avec enthousiasme depuis 7 ans : les 750 initiatives locales portées par des associations, comités de quartier, écoles, maisons de jeunes, services d’aide à la jeunesse, maisons de repos, qui ont déjà participé à notre appel à projets Générations solidaires font la différence.

Ces femmes et hommes de l’ombre se rassemblent, réfléchissent ensemble, inventent de nouvelles réponses pour faire face à la précarité croissante. Fruits de ces réflexions intenses, des initiatives solidaires se multiplient : épiceries sociales, food truck solidaire, rencontres intergénérationnelles, bibliothèque humaine, actions concrètes vers les plus précarisés. Et cette évidence constatée sur le terrain : ce souvent ceux qui se sont relevés d’épreuves pénibles qui aident les autres, à leur tour.

Cette année, nous avons battu un record de participation pour cette 7e édition de l’appel à projets Générations solidaires avec 139 dossiers reçus contre 83 en 2022. Après la crise sanitaire, les liens se sont resserrés. Générations solidaires se veut avant tout un tremplin de visibilité pour ces milliers de citoyennes et citoyens solidaires. Modestement, à notre échelle, nous permettons à ces solidaires d’exception de faire entendre leurs voix. Toutes les voix. Des seniors actifs aux ados des maisons de jeunes, des élèves du fond de la classe aux enseignants qui changent des vies. Voici les 15 projets nominés du jury de Générations solidaires. Bonne lecture ! Lauréats 2023 - Générations solidaires (generations-solidaires.be)