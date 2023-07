Dès lors, Digileaps, agence belge spécialisée dans le domaine du marketing numérique, a créé un site web (adapté au format smartphone) cartographiant tous les Bancontact situés dans toute la Belgique. Un pays qui compte quelque 2.200 bornes dans 690 communes.

Ce nouveau répertoire permet de retrouver, en quelques clics, un distributeur de billets, voire un point de dépôt d’argent, à proximité, simplement via le nom de la ville, le code postal ou sur une carte interactive. Un service qui répond à une demande de plus en plus croissante de la population à l’heure où le paiement par carte ou application se généralise.