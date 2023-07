Un randonneur recherché après la disparition de la Belge Céline Cremer en Tasmanie s’est présenté à la police : ce que l’on sait

Elle était tombée amoureuse de la Tasmanie

La ressortissante belge voyageait à travers l’Australie depuis plus d’un an avec un visa de travail. Elle était tombée amoureuse de la Tasmanie, cette petite île au sud de l’Australie, où elle s’était installée en janvier. Depuis le 17 juin, ses proches n’ont plus eu de ses nouvelles.

Après un avis de recherche lancé mardi, la police australienne a poursuivi ses recherches terrestres et aériennes mercredi, jeudi et vendredi pour tenter de la retrouver. La journée de vendredi était consacrée à de nouvelles investigations diligentées “avec des équipages concentrant leurs efforts autour des cascades de Philosopher Falls”, selon la police.

Ce samedi, des bénévoles du Service de sauvetage d’urgence ont prêté main-forte aux policiers pour fouiller la zone. Un randonneur qui se trouvait près des cascades le dimanche 18 juin, vers 14h30, était notamment recherché. Cette personne, qui n’était pas inquiétée dans le cadre de cette enquête, s’est présentée ce samedi auprès de la police dans l’espoir d’établir les mouvements de Céline Cremer avant qu’elle ne disparaisse.

”Un certain nombre de membres du public qui ont accédé à la piste de marche depuis le 17 juin 2023 ont par ailleurs contacté la police pour faire part de leurs observations alors qu’ils se trouvaient sur place. Il est possible que la Honda CRV blanche de Mme Cremer ait été dans le parking du parking de Philosopher Water Falls avant le 20 juin 2023.”

Des drones et des hélicoptères déployés

La police locale a déployé des équipes de terrain, des drones et des hélicoptères pour mener des fouilles, tandis que les températures négatives, chutes de neige et précipitations rendent cette tâche plus ardue, a précisé l’inspectrice. “Malheureusement, nous avons reçu des avis médicaux assurant que les conditions récentes ne permettent pas de survivre le temps présumé passé par Céline dans la nature sauvage”, avait indiqué la police dans le courant de la semaine.