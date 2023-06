Belge disparue en Tasmanie : les recherches se poursuivent ce vendredi autour des cascades de Philosopher Falls

L’espoir de retrouver vivante la Belge disparue en Tasmanie s’amenuise de jour en jour. Céline Cremer (31 ans), originaire de Trooz (en province de Liège), qui voyageait à travers l’Australie depuis plus d’un an avec un visa de travail était tombée amoureuse de la Tasmanie, cette petite île au sud de l’Australie. Elle s’y était installée en janvier et continuait de la visiter. Jusqu’au 17 juin où elle s’est volatilisée.