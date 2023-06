Si vous retrouvez un animal exotique, “il ne faut pas le toucher et appeler le 112”

Attention cependant que si un particulier capture un animal de ce type lui-même, ” il ne faut pas appeler les services de secours, qui ne se déplaceront pas puisqu’ils sont dévolus à la capture de ces animaux. En pareil cas, il faut alors que la personne prenne contact avec un refuge ou la Commune, cette dernière qui normalement en a la charge.” Toutefois, Michaël Robert informe qu’il n’existe plus de structure qui accueille les NAC en province de Liège.

Si l’animal ne retrouve pas son propriétaire, ce dernier est d’abord gardé un moment, puis, envoyé dans un parc animalier où il sera choyé. ” Il faut sensibiliser les gens au fait que le phénomène va s’amplifier, notamment durant la saison chaude, car de plus en plus de personnes adoptent des animaux exotiques et les abandonnent ensuite. Avant l’achat de tels animaux, il faut prendre conscience qu’ils sont gourmands en énergie, puisqu’ils nécessitent des lampes ou des tapis chauffants. Et la nourriture représente un coût également.”