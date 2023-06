L’avenir nucléaire de la Belgique conclu avec Engie : voici les détails de l’accord signé ce 29 juin 2023

On se souvient en effet qu’il y a six mois, le 9 janvier, le duo de négociateurs fédéral avait annoncé la signature d’un " accord de principe ", une sorte de cadre à l’intérieur duquel tout restait, finalement, à décider.

L’approvisionnement sécurisé dès 2025

Si les péripéties devant permettre la prolongation des deux plus récentes unités de production du parc nucléaire belge ne sont pas terminées, elles ont toutefois connu, dans la nuit de mercredi à jeudi, une avancée décisive.

Car c’est désormais acté dans un contrat de 112 pages conclu entre l’État et Engie : l’énergéticien va prolonger Doel 4 et Tihange 3 pour une durée de dix ans.

Si novembre 2026 avait dans un premier temps été avancé par Engie comme timing réaliste afin de relancer les deux réacteurs prolongés, cet accord devrait permettre aux deux unités de soutenir la sécurité d’approvisionnement du pays dès novembre 2025.

En effet, et à condition que la réglementation imposée par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) puisse être adaptée d’ici le 20 juillet prochain (ce dont on ne doute pas au cabinet de la ministre Van der Straeten), l’accord conclu prévoit désormais la mise en œuvre d’un mécanisme de type "flex LTO", lequel permet de réaliser les travaux d’investissement nécessaires à la prolongation durant trois étés (2025 et suivants), tout en maintenant donc les unités de production actives durant l’hiver.

"Le plus long, le plus grand, le plus cher"

Cet accord est donc avant tout de nature à sécuriser l’approvisionnement du pays en matière d’énergie, qui est " essentielle pour notre société et pour nos entreprises", rappelle Alexander De Croo, lequel ajoute que cet accord "est bon pour le climat ", puisqu’il garantit à la Belgique "une électricité décarbonée et bon marché".

"Nous avons toujours dit que nous négocions un accord qui est bon pour tous les Belges et cet accord est le seul que nous pouvions signer", se réjouit de son côté Tinne Van der Straeten (Groen). Avec cet accord, "nous assurons que Engie paie pour les déchets nucléaires", souligne encore la ministre fédérale de l’Énergie, laquelle précise que cet argent permettra de financer "le chantier le plus long, le plus grand et le plus cher de notre histoire " : à savoir, le stockage des déchets radioactifs et du combustible usé (lire ci-contre).

Un risque réduit

Thierry Saegeman, CEO d’Engie-Electrabel, salue également cet accord qui "donne de la visibilité" sur les montants à provisionner, "assure la stabilité" des activités sur les deux sites et " partage le risque lié à la prolongation" de ces réacteurs, de quoi réduire celui-ci "significativement."

Le CEO confirme par ailleurs qu’Engie commandera dès ce vendredi le combustible nécessaire et que l’opérateur sera prêt malgré les délais raccourcis : "Nous savons comment y arriver ".

L’étape finale pour la réalisation de l’accord (le "closing") est attendue pour avril/mai 2024. En attendant, le projet de loi modifiant la loi de sortie du nucléaire de 2003 devra encore suivre son parcours législatif. Le début de l’année 2024 est visé.

Engie cédera les déchets à l’État belge en 2050 contre 15 milliards€

Avec ce montant et celui des provisions destinées au démantèlement, le passif nucléaire d’Engie atteint 23 milliards€.

Ce montant de 15 milliards€ correspond, aujourd’hui, à ce qu’Engie va devoir payer à l’État belge pour que celui-ci reprenne à sa charge le stockage à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé.

En effet, selon les termes de l’accord signé dans la nuit de mercredi à jeudi, Engie cédera le 1er janvier 2050 les clés des sites de stockage de ces déchets à l’État belge qui en assurera à partir de ce moment-là la responsabilité.

Concrètement, il s’agit d’un montant de 10,5 milliards€ basé sur le scénario de référence établi par l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf), auquel on ajoute une "prime de risque" de 43%, soit 4,5 milliards€ supplémentaires censés couvrir les dépassements de coûts et les risques non calculés.

Cette somme totale de 15 milliards€ reprend les calculs effectués pour chaque type de déchets et sera payée par Engie en deux temps : lors du "closing" (avril/mai 2024) pour les déchets de type B (déchets de faible ou moyenne activité et de longue durée de vie) et C (déchets de haute activité et de courte ou longue durée de vie) ; lors du redémarrage de Doel 4 et Tihange 3 pour les déchets de type A (déchets de faible ou moyenne activité et de courte durée de vie).

Par ailleurs, l’opérateur (Engie, donc) reçoit un crédit volumique. Cela signifie que le montant de 15 milliards€ couvre un certain volume de déchets défini dans l’accord. En cas de dépassement de ce volume, Engie pourra racheter des volumes supplémentaires via une "redevance d’ajustement". Et si le volume prédéfini n’est pas atteint, l’État belge ne devra pas rembourser l’opérateur. "Cet accord respecte le principe du pollueur-payeur", synthétise la ministre Van der Straeten.

Outre ces 15 milliards€, on rappellera qu’Engie provisionne par ailleurs afin d’assurer la prise en charge du coût de démantèlement des sept réacteurs. Ces provisions sont estimées à 8 milliards€.