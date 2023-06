L’ASBL “Un Toit Un Cœur” lauréate du Grand Prix Générations solidaires 2023 (vidéo)

La réaction des trois lauréats principaux dans notre vidéo en tête de cet article.

Votre journal L’Avenir, à l’initiative de ce projet sociétal depuis 2017, a pu une nouvelle fois s’appuyer sur le soutien de la Fédération Roi Baudouin, ainsi que de plusieurs fidèles partenaires pour récompenser une quinzaine des 139 associations et écoles qui avaient répondu à l’appel à projets.

Record de participation

Comme lors des précédentes éditions, ce sont de très nombreux projets qui ainsi ont été rentrés cette année.

“Nous avons reçu 139 projets d’associations diverses”, révèle Katel Fréson, coordinatrice de l’ASBL Générations solidaires. Il s’agit de “maisons de jeunes, services de l’aide à la jeunesse, maisons de repos, services d’aide aux porteurs de handicap, aide aux sans-abri, comités de quartier… Mais aussi des projets conçus par des classes”.

Ce nombre est d’autant plus impressionnant qu’il représente “un record de participation”, précise encore Katel Fréson.

Parmi tous ceux-ci, c’est le projet intergénérationnel de l’ASBL Un Toit Un Cœur qui a été retenu par le jury afin de se voir décerner le Grand Prix Générations solidaires 2023, d’une valeur de 10000 €.

Unique en Wallonie

Ce projet, mené depuis 2009 à l’initiative d’habitants bénévoles de Louvain-la-Neuve, d’étudiants membres des kots-à-projets de la cité étudiante et de sans-abri, consiste en la création et la gestion d’un lieu d’accueil pour personnes en situation d’exclusion et/ou de vulnérabilité socio-économique, et cela sans discrimination.

“On se sent super-reconnaissant, déclarait Cécile Herbeuval, membre de l’association, après avoir reçu le prix. Au quotidien, on a peu de moyens. On est plein d’émotion et on va pouvoir consacrer plus d’argent et de moyens à notre travail social de qualité. ”

Ce service d’accueil de jour est le seul en Région wallonne qui collabore avec des étudiants.

Avec cet argent, l’ASBL espère pouvoir engager un éducateur.

Le 404 récompensé pour son “P’tit Lopin”

Réunir les habitants d’une cité sociale de quelque 230 logements autour d’un potager, agrémenté de plantes aromatiques et d’arbres fruitiers : le projet du 404 – maison des jeunes de Couvin – en collaboration avec les habitants de la cité a, lui aussi, séduit le jury, qui a décerné le prix “Coup de cœur”, d’un montant de 5 000 €, au “P’tit Lopin”, nom du projet.

“Le travail en commun, la solidarité, ce sont des marques de fabrique que nous mettons tous en pratique au quotidien”, souligne Stéphanie Degroote, coordinatrice de la MJ.

Coup de pouce

Par ailleurs, le jury a choisi de donner le prix “Coup de pouce”, lui aussi d’une valeur de 5 000 €, à un autre projet d’aménagement d’espaces extérieurs, porté cette fois par l’ASBL Souffle un peu, de Baronville (Beauraing), laquelle accueille des personnes porteuses de handicaps moteurs, mentaux et/ou sensoriels légers à modérés âgés entre 18 et 65 ans.

Ce projet, dénommé “Garden palettes”, vise à créer du matériel en bois avec et pour les enfants d’une école voisine. “Ce qui nous motive le plus est le fait de prouver à la société que le handicap n’est pas un frein aux échanges, à la création”, s’enthousiasme Anne Detinne, co-directrice.

Cinq écoles primées

Comme lors de l’édition précédente, l’appel à projets Générations solidaires 2023 comprenait un volet dédié aux écoles. Et comme en 2022, ce sont cinq projets portés par des élèves et leurs professeurs qui ont été plébiscités par le jury.

Il s’agit du projet rentré par le département paramédical de Namur de l’Henallux (“Quand des aînés se livrent à des jeunes”, pour déconstruire les stéréotypes sur les personnes âgées), du projet de l’École libre Notre-Dame de Bonne Garde d’Yvoir (“Le son d’enfants”, qui a consisté en la création d’une enquête journalistique menée par les enfants au sujet de la pollution à l’école), du projet de l’Athénée royal de Quiévrain (“L’écodôme”, une classe du dehors solidaire, participative et exemplaire), du projet de l’Institut Redouté-Peiffer à Anderlecht (“Daspasiens”, qui consiste en diverses actions menées par les élèves DASPA au profit d’associations bruxelloises) et du projet de l’Institut communal professionnel des polders, à Uccle (“Des journées pas comme les autres”, porté par des élèves porteurs de troubles du comportement et qui consiste à organiser des rencontres régulières avec les personnes isolées ou précarisées du quartier).

Chacun de ces projets s’est vu récompensé par le jury d’un prix “École” d’une valeur de 500 €.