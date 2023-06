Sécurité routière: hausse des conducteurs en infraction lors du "week-end sans alcool ni drogue au volant"

Alcool interdit en rue à Saint-Gilles : “Écarter de l’espace public ceux qui mélangent grosse canette de bière polonaise, médocs et came”

Saint-Gilles liste une quinzaine de rues, places et parcs où l’alcool est interdit jusqu’au 11 septembre 2023. Sont repris le Parvis et la place Marie Janson. Le Bourgmestre Jean Spinette réfute “chasse aux pauvres” comme “gentrification” : “l’ordonnance donne un bras coercitif pour que la police puisse intervenir”. Contacts sont pris avec horeca, night-shops, mais aussi travailleurs sociaux et hôpitaux.