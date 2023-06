”L’ADN de l’os découvert par un plongeur à Byron Bay ne correspond pas à Théo Hayez” : la famille du Belge disparu en Australie informée par la police

Alors que la police australienne poursuivait ses recherches terrestres et aériennes ce mercredi 28 juin 2023 pour retrouver la Liégeoise Céline Cremer, une Belge qui voyageait en Tasmanie et qui n’a plus été aperçue depuis le 17 juin dernier, la famille d’un autre Belge porté disparu depuis quatre ans en Australie a indiqué en début de cette semaine que l’os humain retrouvé au large de Byron Bay le 6 mai dernier ne correspond pas à Théo Hayez.