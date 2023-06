Générations solidaires 2023: aux Polders à Uccle, assumer ses différences pour accueillir les autres

Dans cette école secondaire d’enseignement spécialisé, à l’Institut communal professionnel des Polders, ICPP, au cœur d’un quartier populaire d’Uccle bien loin des quartiers chics, l’équipe éducative s’emploie à redonner à chaque élève confiance en elle/en lui. Le chemin semble long après des années à cumuler des problèmes d’apprentissage. Au fil de la conversation, les visages des adolescents, âgés de 13 à 15 ans, se détendent et les idées fusent. Cheville ouvrière du projet, Ciettina Lombardo, enseignante de la section ‘Service aux personnes’, passionnée par son métier et par son école depuis 28 ans à l’Institut communal professionnel des Polders : « Nous réfléchissons ensemble à des activités à proposer aux personnes isolées du quartier pour créer des liens qui se renforcent au fur et à mesure des mois ». Lors de notre nouvelle visite à la mi-juin, les élèves et leur enseignante n’étaient pas peu fiers de nous raconter leurs premières activités. Cette après-midi-là, les élèves organisaient une balade au Bempt avec des riverains, accompagnés par Madame Lombardo et sa collègue logopède, Julie Willemart. En raison de la chaleur, il a finalement été décidé de discuter à l’ombre dans le jardin de l’école avec Marc et son épouse Shjin, Bernadette, Lucy, Louise et d’autres riverains de l’école. Jeunes et seniors sont aussi allés encourager les joueurs de football lors d’un match inter-scolaire. « Que je suis contente d’être ici avec vous, lance Lucy. Je n’attendais qu’une chose. C’est de revenir!, confie Lucy. J’ai été reçue avec beaucoup de gentillesse par les élèves et leurs professeurs. Des enseignantes extraordinaires ! ». A ses côtés, Bernadette, une ancienne éducatrice, apprécie, elle aussi, le contact avec les jeunes. Surmontant leur timidité, les élèves font visiter leur école aux nouveaux venus.

Les 4 premières après-midi avec les habitants du quartier ont rencontré pleinement les objectifs de l’équipe éducative : valoriser les élèves avant tout et leur démontrer qu’ils sont capables de mener des projets solidaires utiles à d’autres. Mais aussi dépasser le cliché parfois misérabiliste associé à l’enseignement spécialisé.

Le projet mené par l'ICPP Institut communal professionnel des Polders Uccle ravit les riverains. ©Mathieu Golinvaux

Les objectifs sont atteints : valoriser les élèves et leur démontrer qu’ils sont capables de mener des projets solidaires utiles à d’autres. « Les riverains connaissent notre marché aux plantes de la section horticole, précise Ciettina Lombardo. Mais c’est parfois tout. C’est important, pour nous, de faire connaitre les sections de notre école. Et de casser les préjugés. Tous nos élèves, qui présentent un handicap de type 3, trouvent du travail en sortant de l’école ! Nous aidons nos élèves à accepter le fait qu’ils ne sont pas ‘comme les autres ‘ et qu’ils doivent apprendre à accepter leurs différences ».

Générations solidaires 2023 Des journées pas comme les autres. ICPP Institut communal professionnel des Polders Uccle ©Mathieu Golinvaux