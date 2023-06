Générations solidaires 2023: "Les jardins d’Hamptia" à Floreffe, l’agroécologie grandeur nature

Evelyne, ancienne aide familale et Georges, ancien responsable Informatique et cartographie à la Ville de Namur, ont souhaité donner du sens à leur retraite. Ces amoureux de la montagne, fans d’escalade au sein du club alpin belge ont observé de près les conséquences des changements climatiques. « Nous avons vu des pans de falaise se détacher. Et les inondations dramatiques de l’été 2021 en sont une preuve évidente et dramatique ».

Dès lors, Eveleyne et Georges expérimentent et partagent leurs trouvailles dans leur laboratoire grandeur nature, un terrain de 40 ares, niché au pied de l’abbaye de Floreffe, en bordure de la réserve naturelle d’Hamptia. Ils ont récréé un écosystème en plantant des haies, des arbres fruitiers, des ruches, un potager et en aménageant une mare … « Quand vous prenez une poignée de bonne terre, vous avez, dans vos mains, l’équivalent de 7 milliards de (micro) habitants ! ».

Pour parfaire ses connaissances, Georges s’est formé à la faculté d’agronomie de Gembloux et de Montpellier mais aussi à l’université du penseur philosophe Pierre Rabbi. Ensuite, le couple, aidé de la famille, de sympathisants de Floreffe et des environs, a commencé les plantations en suivant les conseils de la division nature et forêts de Natagora. Le président de la centrale alimentaire de Namur, d’autres ingénieurs agricoles et même un médecin, passionné de jardinage, les ont rejoints dans l’aventure.

Depuis 2017, ils organisent des visites sur le terrain avec des écoles et des cercles horticoles de la province de Namur dont les guides composteurs de Malonne. « Nous formons et donnons des conférences. Nous souhaitons réaliser sur le terrain de Hamptia des parcours pédagogiques adaptés à l’âge et aux intérêts des participants ».

Les Jardins d’Hamptia ont déjà accueilli de nombreux particuliers et élèves mais aussi des jeunes en réinsertion via le projet Imagine. Le surplus de légumes est donné à l’association ‘Balance ta courge’ qui collabore avec les Restos du cœur à Namur. Les Jardins d’Hamptia participe au Festival de l'agriculture sociale, à des donneries de graines et de semences dans le cadre de Floreffe en transition mais aussi à des activités organisées par l’ASBL ‘Esperansa’, ‘Un Notre Monde’…

« Nous partageons nos réussites et nos échecs. Personne n’a la science infuse. Quand vous voyez une attaque de pucerons, il faut parfois attendre que les coccinelles arrivent et règlent le problème. L’étude de cet écosystème est tout simplement passionnant !», conclut Georges.

Les enfants des amis jardiniers et des écoles de la province de Namur s'initient à l'agro écologie aux Jardins d'Hamptia. ©Vincent Lorent

Pour mettre en place un modèle de société plus durable

« Il y a autant de beautés au fond de mon jardin qu'au bout du monde, disait Christian Bobin. C’est vraiment mon sentiment, confie Georges Bourdon. Nous voulons mettre en place une démarche.