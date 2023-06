Générations solidaires 2023: à Quiévrain, n Écodôme végétal pour un apprentissage plus ludique

Les élèves, guidés par leur professeur de français Adélaïde Richard et un architecte, ont tout d’abord préparé un terrain à l’abandon, jouxtant la cour de récréation. Les élèves ont planté des saules en cercle afin de former un dôme puis construit des tables et chaises d’appoint avec des rondins de bois. Cet espace extérieur baptisé ‘L’Écodôme’ s’est étoffé : outre la classe partagée, un potager, un espace de plantations fleuries, une fresque en graffiti et une exposition sur le graffeur tournaisien, Amty, qui les a épaulés, composent l’ensemble.

Cet espace de travail à l’extérieur, qui sera surmonté d’un dôme végétal le temps de la pousse des saules (voir la vidéo), se veut partagé par toutes les classes en fonction de leurs activités. L'écoteam de l’Athénée Royal de Quiévrain, constituée d'élèves et de membres du personnel, se charge de la sensibilisation au respect de la planète (biodiversité, propreté,...) au sein de l’école.

Cheville ouvrière de l’écodôme, Adélaïde Richard est heureuse de l’engouement suscité par l’écodôme auprès des adolescents : « Il est indispensable que tout un chacun se reconnecte à la nature. La seule terre que nous ayons est en cours de dépérissement sans que bon nombre d’entre nous ne se sente particulièrement impliqué. Les derniers rapports du GIEC sont pourtant très alarmistes. Il est primordial que nous repensions nos modes de vie. L’inculquer aux plus jeunes semble particulièrement logique puisqu’ils seront les acteurs et architectes de demain. Ensuite, les mentalités évoluant, les méthodes d’apprentissages se doivent de faire écho. Notre projet a également cette ambition : apprendre autrement, en impliquant les étudiants et en favorisant l’interdisciplinarité. Enfin, apprendre et enseigner dans un cadre propice est bénéfique pour les étudiants et les enseignants ! ».

Perrine et les autres élèves partagent cette satisfaction : « Notre grande fierté, c’est que les prochaines classes pourront encore plus en profiter quand tout aura bien poussé ! ». L’écodôme, planté en 2020, sera inauguré le 1er septembre, avec un concert acoustique d’Antoine Armedan qui poursuit sa tournée ‘zéro carbone sous les comètes’ (en train et à vélo), une visite guidée du lieu et de l’exposition sur le graffeur AmtyOne, une grainothèque et un ‘arbre à souhaits’. La ‘dream team’ de l’écodôme espère inspirer de nouvelles initiatives similaires dans d’autres écoles !

Les élèves de Madame Adélaïde Richard très fiers de leur création ! Et à raison ! ©Vincent Lorent

Réconcilier les jeunes qui n’aiment pas forcément l’école

« En tant que professeure responsable, j'aime proposer à mes élèves de se dépasser et de mener à bien un projet concret, confie Adélaïde Richard. J'ai besoin de sentir une jeunesse engagée qui collabore et de lui prouver qu'elle peut mener à bien ses propres projets, à l'école ou ailleurs. Si le projet ne mobilise qu’une classe directement, à la base même du projet, l’entretien de l’écodôme, la fresque, les plantations, la propreté et la décoration sont de l’apanage d’autres élèves motivés et bénéficie ainsi à l'intégralité de l'école. De plus, le côté moins académique de l’enseignement en extérieur est plus expérimental et plus ludique. Cela permet, de ce fait, de réconcilier les jeunes qui n’aiment pas forcément l’école. L'Athénée Royal de Quiévrain devient donc un lieu à la rencontre des élèves mais aussi des arts, des préoccupations environnementales et de la modernité en pédagogie ».

L'Ecodôme créé à l'Athénée Royal de Quiévrain pourrait des émules dans d'autres écoles ! ©Vincent Lorent