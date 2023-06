”Le linge ne se sèche pas en terrasse” : la drôle de mésaventure subie par plusieurs locataires, mais est-ce légal ?

Dans un immeuble à appartements, il y a un acte de base et un règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l’immeuble, apprend-on sur le site Web de la copropriété en Belgique. Vous y trouvez quelles parties de l’immeuble sont communes et quelles parties sont privatives, comment les frais sont répartis au sein de l’immeuble et quelle est l’affectation de chaque lot (logement, etc.). De nombreux immeubles possèdent en outre aussi un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement n’est pas obligatoire. La loi ne précise pas non plus ce qui doit y figurer. Il contient en général une série de conventions pratiques et de règles de vie que les occupants de l’immeuble doivent respecter pour assurer la sécurité, la propreté et la tranquillité au sein du bâtiment.

Même des prescriptions concernant la couleur des rideaux dans les appartements

”Ces règles peuvent porter tant sur l’utilisation des parties communes (couloir, jardin, garage souterrain) que sur les appartements individuels. Le règlement peut ainsi prévoir des conventions concernant l’entreposage des vélos, le dépôt des immondices, le déblaiement des trottoirs en cas de chute de neige, etc. Il peut en outre aussi contenir des prescriptions concernant la couleur des rideaux dans les appartements, la détention d’animaux domestiques, etc. Le règlement d’ordre intérieur peut donc aussi restreindre l’usage que vous pouvez faire de votre propre appartement.”

En tant que propriétaire, vous devez informer votre locataire, avant la signature du bail, du contenu du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’AG qu’il doit respecter. “Ce qui n’est pas toujours le cas”, nous précise un avocat spécialisé. Indiquez donc d’office dans votre bail que le locataire doit respecter ce règlement et joignez-le en annexe, conseille le site Web de la copropriété. Si vous ne le faites pas, votre responsabilité pourrait être engagée. Si le règlement est modifié en cours de bail, vous devez en informer le locataire. Celui-ci doit respecter les dispositions qui figuraient dans le règlement avant son arrivée dans l’immeuble. S’il se sent toutefois préjudicié par une modification ultérieure, il peut s’adresser au juge de paix.

Si un copropriétaire ou un locataire ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur, mieux vaut le signaler au syndic, précise encore le site Web. “Celui-ci peut en effet mettre l’intéressé en demeure. Si cela n’apporte rien, l’association des copropriétaires peut entamer une tentative de conciliation ou une procédure judiciaire devant le juge de paix. Si un locataire ne respecte pas le règlement, mieux vaut demander au syndic d’envoyer d’abord une lettre tant au locataire qu’au bailleur. Le bailleur pourra alors mettre la pression sur le locataire et même demander au juge, dans les cas extrêmes, de résoudre le bail à charge du locataire.”

”Le règlement d’ordre intérieur peut aussi prévoir un système d’amendes à payer par infraction. Le montant de l’amende doit être fixé avec précision, préalablement et de manière forfaitaire. Il doit en outre être raisonnable. Si l’amende n’est pas payée spontanément, le juge peut aussi contraindre le fautif à le faire. Cette amende constitue souvent un moyen de pression vis-à-vis des locataires. Il est toutefois aussi possible d’en prévoir une pour le copropriétaire qui ne paierait pas son décompte dans les temps.”