Générations solidaires 2023 : The Social Food Truck

ADRA international fournit de l’aide humanitaire d’urgence notamment en Ukraine lors des inondations provoquées par l’explosion du barrage de Kakhovska mais aussi en Turquie et en Syrie suite au séisme meurtrier.

A Bruxelles, ADRA a décidé de compléter l’offre proposée par Rolling Douche et La Bulle, la laverie mobile (lire ci-dessous). Dès lors, depuis novembre 2022, Alicia Lepage, la coordinatrice du Social Food Truck soutenue par des bénévoles propose un choix de repas végétariens savoureux (burgers ou hot-dogs, dahl de lentilles, chili con carne…), visant le ‘zéro déchet’. 150 repas sont préparés lors de la distribution hebdomadaire du vendredi, à la sortie de la gare du midi. « Chacun paie son repas en fonction de ses moyens. Ce prix libre, c’est le prix de la dignité. Certains donnent 1 ou 2 euros, d’autres n’ont parfois rien. Peu importe ! », témoigne Alicia Lepage.

« ADRA a l’habitude de gérer les urgences. Nous avons préparé des repas pendant la crise sanitaire, aidé les secours lors des inondations en 2021 … Face à l’augmentation de la précarité alimentaire, nous militons pour l’accès à une alimentation de qualité pour tous, précise Jonathan Lo Buglio, directeur de la section belge de l’ONG ADRA. La vente de ’street food’ via le Social Food Truck à des entreprises permet de financer les repas des personnes plus précarisées ».

Sur le parvis de la gare du midi, lors de notre rencontre avec Jonathan, Alicia et plusieurs bénéficiaires, se croisaient un grand-père avec ses petits-enfants, des personnes sans-abri, des jeunes belges en squat, des MENA (mineurs étrangers non accompagnés) en errance …

Dans le petit village solidaire formé par les camionnettes de Rolling Douche, de Bulle et de ADRA, l’ambiance semblait plutôt paisible. « Des conflits peuvent survenir mais les habitués gèrent les autres. Ce village associatif permet à chacun de sociabiliser, de se poser dans un lieu sûr et de pouvoir souffler, le temps de se nourrir, de se laver, de laver ses vêtements ». Au-delà des besoins primaires, les personnes en souffrance sont redirigées vers un service psycho-social, une assistance médicale… « Notre Food truck solidaire se veut aussi attractif avec un concept interpellant. Lorsque nous nous déployons sur l’esplanade de la gare du midi pour la distribution alimentaire d'urgence, de nombreuses personnes viennent poser des questions et sont intéressées par notre démarche. Navetteurs, riverains, autres associations, autorités publiques, etc. Autant de rencontres sur le terrain qui mêlent curiosité, sensibilisation et engagement ! », conclut Jonathan Lo Buglio.

The Social Food Truck est une initiative de l'ONG ADRA-Belgium. ADRA Belgium ©Mathieu Golinvaux

Objectif : Une coupole de solidarité mobile !

« Mon rêve, c’est de poursuivre la mise en place de cette coupole de solidarité mobile avec nos partenaires et d’autres associations actives dans le secteur du sans-abrisme, confie Jonathan Lo Buglio. Nous voulons mutualiser nos moyens et augmenter notre impact au profit des personnes précarisées ». Nous nous sommes fédérés en mutualisant nos moyens, en gérant ensemble des espaces et en augmentant notre impact au profit des personnes précarisées. »

ADRA s’est donc associée à Rolling Douche qui propose une douche dans le mobil-home, des vêtements de rechange et une pause café. Rolling Douche a d’ailleurs remporté le Prix Coup de Pouce de Générations solidaires en 2018. ADRA collabore aussi avec La Bulle, la laverie mobile, épinglée par le jury de Générations solidaires parmi les 10 associations nominées en 2020. « Toutes les parties prenantes sont les maillons d'une même chaîne », constate Alicia Lepage. Après 6 mois de fonctionnement, ADRA tire un bilan positif et projette de passer de 1 à 3 distributions de street food par semaine en rejoignant ses partenaires Rolling Douche et La Bulle.