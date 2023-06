Maladie d’Alzheimer : jouer aux cartes est la passion de René, mais le club ne veut plus de lui

Les années passent et le club grandit: il fait un passage à Ciney, ce qui lui vaut le nom de "Couillon 3x20 Ciney", puis part à Beez. Paulette fait toujours partie du comité: elle tient le bar et la caisse. Le club diversifie ses activités, proposant un repas de midi. Récemment, elle quitte le comité, après avoir découvert que tout le comité est allé manger ensemble… sauf elle.

Mais malgré cet épisode, Paulette, 80 ans, et son mari, René, 85 ans, continuent à aller manger avec leurs amis, puis jouer avec eux.

Paulette peut jouer, pas René

"La semaine avant mes 80 ans, j’étais assise à la table du comité, et on m’a appelée sur le côté. On m’a dit: “Voilà, Paulette, plusieurs personnes ne veulent plus jouer avec René, parce qu’il ne joue plus très bien et qu’il dit des bêtises. Tu peux continuer à venir dîner avec ton mari, tu peux jouer aux cartes, mais pas lui.”"

Le monde de Paulette s’écroule. Pour elle, aller au jeu de cartes, c’est avec René, ou pas du tout. "Mon mari a la maladie d’Alzheimer, mais il joue encore bien, il gagne parfois le 1er prix." Elle évoque une phrase qui a choqué, au club de Beez: "Lors d’une partie, il a dit: “C’est les mâles contre les femelles” et a choqué les personnes."

Pour René, le jeu de cartes est le moment fort de la journée. Chaque matin, il demande: "On joue aux cartes aujourd’hui ?" Heureusement, Paulette a trouvé deux autres clubs. Certains amis de l’ancien club l’ont suivie, d’autres lui ont témoigné leur sympathie. "J’ai appris qu’on leur avait dit: “Paulette ne viendra plus, à cause de la santé de son mari.”"

Le club de cartes, contacté par nos soins, nous confirme que Paulette reste la bienvenue, que c’est son mari qui pose problème: "Il trichait, perdait la tête… Il y avait des gens qui ne voulaient plus jouer avec lui. "

Paulette est encore très affectée quand elle repense aux propos de certains membres du comité: "Ils m’ont dit qu’à nos âges, c’était normal d’être placé." Aujourd’hui, le couple a retrouvé du lien social et du plaisir grâce aux deux autres clubs qui les accueillent tous les deux. Mais Paulette continue à avoir peur qu’on leur demande à nouveau de partir.