Générations solidaires 2023: à Yvoir, les enfants reporters font entendre leur voix

« Les élèves ont choisi démocratiquement un thème de citoyenneté. Ils sont en train d'analyser ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré en termes de respect de la nature, explique Nathalie Delbar, coordinatrice de Géomoun. Ce projet vise à encourager le respect de soi et de l’autre. Le projet est solidaire car il fédère les élèves. Il leur apprend à exprimer leur avis et à écouter celui des autres autour d'un thème de citoyenneté. Le projet valorise l'engagement citoyen des enfants au sein de leur communauté et de la société. » Et les enfants participent avec un enthousiasme communicatif à ce projet qu’ils ont construit étape par étape. « Dans notre micro-trottoir, on a interviewé une dame qui fabrique son savon elle-même, explique Cristofer. Une autre dame nous a montré comment moins acheter avec moins de plastique ». La participation active des enfants est évidemment la condition essentielle de la réussite du ‘Son d’enfants’ développé dans plusieurs écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles (lire ci-dessous). « Nous pensons que la recherche d’un monde meilleur doit passer par le mouvement collectif, poursuit Nathalie Delbar. Il faut montrer aux enfants un monde en devenir et faire le choix d’un optimisme stratégique. Nous ambitionnons de cultiver le sentiment d’empathie des enfants avant qu’il ne fâne. Nous croyons en la force et l’enthousiasme des enfants à se mettre en action et qu’ils doivent être plus stimulés. Pour encourager l’action, elle doit être valorisée et diffusée ! ».

Le ‘Son d’enfants’ aussi dans deux autres écoles primaires : une classe à Court-Saint-Etienne et deux classes à Saint-Gilles

Deux autres écoles primaires ont participé à l’appel à projets Générations solidaires. Un club d'enfants reporters a été créé pour lutter contre la pauvreté au sein de l'école de la Gare de Court-Saint-Etienne. Les enfants sont accompagnés par l’ASBL Geomoun, l’AMO La Chaloupe et la radio associative Louïz Radio à Louvain-La-Neuve. Autre projet dans le cadre du ‘Son d’enfants’ : la création du club d'enfants reporters à l'école primaire Victor Horta, une école à discrimination positive. Ici, les 2 classes de 5ième primaire ont chacune réalisé leur projet propre. Chaque classe a choisi démocratiquement un thème de citoyenneté : ‘La pauvreté’ pour la classe de Mme Eloïse et ‘la pollution’ pour la classe de Mme Samia. Leurs émissions radio seront diffusées sur Radio Alma.

Lien vers le projet de l’école Notre Dame de Bonne Garde : https://geotimoun.be/projets/yvoir-saint-louis