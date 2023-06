Les mariages ont atteint un pic en 2022 après la crise sanitaire du Covid-19 (infographies)

De nombreux couples ont dû reporter leur projet d’engagement en 2020 et 2021, à la suite de la crise sanitaire du Covid-19 et aux divers confinements. Statbel parle donc de 2022 comme d’une année “de rattrapage” puisque près de 4.000 mariages de plus ont été organisés l’an dernier par rapport à la période 2017-2019.

C’est toujours en Flandre qu’on se marie le plus avec 26.571 unions, soit une hausse de 6,3 % par rapport à la période pré-Covid. 12.848 mariages ont été célébrés en Wallonie, ce qui révèle la plus forte augmentation des trois Régions (+ 17,3 %), par rapport à 2017-2019. Enfin, en Région bruxelloise, 4.277 cérémonies ont été enregistrées (+4,4 %).

L’âge moyen au premier mariage est de 34 ans pour le premier conjoint et de 31,8 ans pour le second.

Dans le même temps, 19.347 divorces ont été actés en 2022, soit une baisse de 13,1 % par rapport à la période 2018-2021.