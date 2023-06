Le mea culpa et les excuses d’Hadja Lahbib, seule issue possible pour la Vivaldi : "Ce sera humiliant"

Une semaine plus tard, le gouvernement fédéral se targuait d’avoir activement contribué à la libération de trois autres otages européens, deux Autrichiens et un Danois, et à leur évacuation.

Or, trois semaines plus tard, force est de constater que l’image de la Vivaldi et de la ministre Hadja Lahbib (MR) sur le "front iranien" s’est considérablement ternie suite à "l’affaire des visas".

La charge de Lahbib et du MR

Avec le recul, la séquence peut toutefois surprendre.

On se souvient en effet que "l’affaire des visas" avait, dans un premier temps, semblé ne devoir concerner que l’organe bruxellois des exécutifs fédérés au sein du pays et la responsabilité en particulier du secrétaire d’État régional Pascal Smet, au centre de toutes les attentions.

C’était sans compter la charge menée avec une étonnante vigueur depuis le pupitre de la Chambre par la ministre des Affaires étrangères, bien décidée à enfoncer le clou. Une façon, probablement, pour le MR de mettre la pression sur un gouvernement bruxellois au sein duquel ne siège par le parti libéral francophone.

Depuis, les révélations sorties dans ce dossier ont mouillé Hadja Lahbib, laquelle s’est défendue de façon nettement moins vigoureuse, de façon nettement plus hésitante. Et ont éclaboussé le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). De quoi générer un sérieux avis de tempête dans le ciel surplombant la Vivaldi.

Et maintenant ?

Lors de la séance de commission des Relations extérieures tenue à la Chambre des représentants ce mercredi, la N-VA a, comme elle l’avait fait avec Sarah Schlitz (Écolo) dans "l’affaire du logo", déposé une motion demandant la démission de la ministre Lahbib.

Ce jeudi, en prélude de la séance plénière devant se tenir au Parlement fédéral, l’on apprenait toutefois que le vote sur cette motion était reporté à la semaine prochaine. De quoi permettre à Lahbib et De Croo de respirer, un peu. Et à la Vivaldi de poursuivre sa route ?

Carl Devos, politologue au sein de l’Université de Gand (UGent), décrypte la séquence.

La chute du gouvernement "ne peut être exclue"

Que doit faire désormais la Vivaldi pour "sauver sa peau" ?

Carl Devos ©Photo News

Hadja Lahbib doit reconnaître une erreur, présenter ses excuses et donner une vision claire sur la politique à l’égard de l’Iran. Elle doit traverser la tempête. Ce sera humiliant. Ensuite, la majorité évitera le vote de défiance à son encontre en présentant elle-même une simple motion (NDLR : ce que seul le MR s’est jusqu’ici dit prêt à faire).

Si Lahbib refuse d’accommoder les partis de gauche et le CD&V, ils n’empêcheront alors pas le vote de défiance. Normalement, un ministre démissionne avant ce vote.

Georges-Louis Bouchez peut la jouer dure et exiger que le gouvernement soutienne Lahbib. Il peut menacer de quitter le gouvernement si celui-ci laisse voter la mesure de censure. Un choix existe donc entre le soutien à Lahbib ou la chute de gouvernement. Cette dernière ne peut donc être exclue.

Mais la position d’Hadja Lahbib est-elle encore tenable ?

Non. Même si Lahbib survit à cette crise, son image restera très écornée.

La position d’Hadja Lahbib apparaît plus fragilisée que jamais. ©BELGA

Elle n’était déjà pas considérée comme une ministre forte auparavant. Selon beaucoup de personnes, cette affaire est la preuve qu’elle n’est pas apte pour ce poste. À présent, il existe des doutes avérés sur ses capacités. Certains collègues estiment qu’elle n’est pas faite pour le top de la politique. Plusieurs craignent également que Lahbib joue un rôle dans la présidence belge du Conseil européen au premier semestre 2024. Saura-t-elle s’en occuper ?

Elle a réalisé une très mauvaise prestation au Parlement, les critiques dont elle fait l’objet sont d’une dureté sans précédent, les doutes avérés sur ses capacités font qu’elle ne peut plus exercer pleinement, même si elle reste ministre.

Le retour de bâton

N’est-on pas en train d’assister finalement à la réplique de "l’affaire du logo" ayant conduit à la démission de la secrétaire d’État Sarah Schlitz ?

Oui, cela joue certainement un rôle. Outre le contenu de l’affaire en elle-même (mensonge, rétention d’informations, mollesse face au régime iranien, débat sur la politique étrangère), d’autres éléments jouent un rôle.

Vooruit s’en prend au MR, à Lahbib et Bouchez, car ils ont provoqué le limogeage de Pascal Smet. Le PS s’en prend au MR et à Bouchez car un dur conflit les oppose depuis des années. Or, quiconque affaiblit Lahbib, affaiblit Bouchez, elle est sa protégée. De cette façon, le PS peut affaiblir le MR à Bruxelles, la seule région où le MR nourrit de grands espoirs de participation au gouvernement (NDLR : il s’agit en effet du seul gouvernement au sein duquel le MR ne participe actuellement pas). Écolo et Groen veulent de leur côté se venger de la campagne de diffamation menée par Bouchez à l’encontre de Sarah Schlitz.

Mais quelle est la part de responsabilité de Georges-Louis Bouchez dans ce dossier ?

Hadja Lahbib est en quelque sorte la créature politique de Georges-Louis Bouchez. ©EdA Mathieu Golinvaux

Elle est grande. C’est lui qui a choisi Hadja Lahbib, en ce compris contre l’avis de certains membres de son parti. Elle est sous son entière responsabilité.

C’est donc avant tout une revanche contre le président du MR à laquelle on assiste aujourd’hui ?

Si certains partis l’attaquent si fortement, c’est parce qu’ils veulent régler leurs comptes avec Bouchez, oui. En raison de sa ligne dure, il s’est fait de nombreux ennemis au cours de ces dernières années. Il a taclé durement le PS et les écologistes à de nombreuses reprises. La semaine dernière, il a provoqué la colère de Vooruit avec son soutien apporté à la chute de Pascal Smet. C’est un peu trop d’ennemis à la fois. Même pour quelqu’un comme Bouchez.

La Vivaldi apparaît plus que jamais en sursis. Le risque de voir le gouvernement tomber sur ce dossier est-il vraiment sérieux ?

Oui. Un gouvernement ne tombe pas toujours sur de gros dossiers. Prenez l’exemple de la chute du gouvernement Michel I, sur le pacte de Marrakech, en décembre 2018 (NDLR : la N-VA avait décidé de quitter le gouvernement). Il s’agissait là aussi d’un sujet de politique étrangère dont peu de citoyens s’inquiétaient vraiment. Personne ne savait exactement ce qu’était ce pacte. Pourtant, le gouvernement est tombé sur ce dossier. Parce qu’il n’y avait plus de confiance. Et aujourd’hui non plus il n’y a plus de confiance.

Vers des élections anticipées ?

Cela signifie que, malgré l’approche des vacances, la Vivaldi pourrait tomber dans les prochaines semaines ?

La comparaison avec la chute de Michel I s’applique ici aussi. Il était tombé en décembre 2018 et était entré en affaires courantes car des élections (régionales) étaient prévues en 2019. Si le gouvernement De Croo devait tomber fin juin, il n’y aura pas d’élections anticipées organisées en juillet. Cela pourrait donc commencer début septembre au plus tôt. Mais on sera alors proche des élections fédérales de juin 2024. Et on pourra alors dire que des élections anticipées ne sont pas sages.

La question est de savoir si des partis comme le PS ne visent pas cela. On sait que le PS veut séparer les élections pour le fédéral des élections pour le régional. Un schéma avec un scrutin fédéral en septembre 2023 et un scrutin régional et européen en juin 2024 deviendrait alors envisageable. Mais nous n’en sommes pas encore à ce stade.

Que va-t-il se passer, selon vous ?

Il est fort probable que Lahbib fasse ce que demandent les partis de gauche et le CD&V : admettre sa culpabilité et ses torts. C’est humiliant, mais ça pourrait lui sauver la peau. Et maintenir le gouvernement en place.

L’image de Lahbib est fortement abîmée. Et le peu de confiance que les partis de la coalition avaient encore les uns envers les autres va disparaître complètement. Mais Bouchez sera furieux si Lahbib doit admettre son erreur et s’excuser.

La Vivaldi est pour ainsi dire finie. Sauf si les partis de gauche et le CD&V laissent refroidir le dossier la semaine prochaine après avoir donné une leçon à Lahbib et Bouchez. On verra. Dans tous les cas, le gouvernement sort affaibli de cette crise.