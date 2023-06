Meurtre d’une Liégeoise de 76 ans à Grivegnée : Laurence reste en prison

Placée sous mandat d’arrêt vendredi dernier après s’être dénoncée aux services de police, la meurtrière présumée “explique avoir eu un coup de sang au vu de l’attitude harcelante de cette dernière”, selon le Premier substitut du procureur du roi et porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.

Une semaine et demie après le drame, les habitants de l’immeuble à appartements où habitaient la victime et sa meurtrière présumée sont toujours sous le choc. Lundi de la semaine dernière, les secours avaient été appelés à intervenir au domicile de Marie-Louise Fomin à la suite d’une odeur nauséabonde provenant de son appartement. À l’arrivée des ambulanciers et du médecin urgentiste, il n’y avait plus rien à faire pour la dame de 76 ans, décédée de plusieurs coups de couteau.