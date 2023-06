L’horreur en France : il droguait sa femme avant de la livrer à des dizaines d’hommes qui la violaient après avoir consulté un forum Internet

Les perquisitions menées à son domicile dans le cadre d’une enquête ouverte sur cet homme soupçonné d’avoir filmé l’intimité des femmes au supermarché du coin ont confirmé les craintes des enquêteurs : des milliers d’échanges nauséeux sur un site de rencontre et dans un salon de discussion privé se trouvaient dans son téléphone, son ordinateur et ses disques durs. Pire encore : cet ancien commercial dans l’immobilier puis l’électricité qui coulait une retraite paisible avec son épouse avec laquelle il a eu trois enfants stockait les fruits de son vice sur une clé USB. En l’analysant, les enquêteurs y découvriront l’abominable : des centaines de vidéos répertoriées par date avec la nature des agissants commis sur… sa propre épouse sans son consentement.

Il écrasait des Témesta dans son souper

Pendant près de dix ans, de juillet 2011 à octobre 2020, le scénario était bien rodé. D'abord, il assouvissait ses pulsions uniquement pour lui. Il utilisait les somnifères que son épouse s’était fait prescrire pour l’en dormir avant de se livrer à des actes sexuels sur elle, sans qu’elle réagisse. Puis, "sur le site coco.fr, j’ai indiqué ce que je faisais à mon épouse et je voulais faire venir des gens chez moi pour qu’ils voient ce que je faisais”, avait expliqué le septuagénaire aux enquêteurs. Mais ses visiteurs du soir n’étaient pas inactifs. “Ils savaient qu’ils profitaient d’une personne endormie”, avait-il ajouté.

Dominique P. droguait sa femme en lui administrant plusieurs comprimés de Témesta qu’il écrasait dans son souper. Il invitait ensuite des inconnus du forum dans la chambre conjugale pour la livrer inconsciente à des viols. Des abus sexuels répétés qu’il filmait et qu'il répertoriait.

Sur la base des ordonnances de somnifères qu’il a obtenues, les policiers avaient dans un premier temps estimé à “225 endormissements en un an”. Alors que l’enquête est clôturée, 92 viols ont pu être relevés. Sur les 83 agresseurs, 51 d’entre eux ont pu être identifiés et arrêtés. En apprenant le 2 novembre 2020, au commissariat de Carpentras, avoir été victime de plusieurs dizaines de viols, cette retraitée alors âgée de 67 ans a vu sa vie brusquement s’effondrer.

Dominique P. comparaîtra prochainement dans le Vaucluse, où un procès hors norme aura lieu, notamment pour vols aggravés. La date n’est pas encore connue, mais dans un réquisitoire, le parquet d’Avignon “demande un procès pour l’ensemble des mis en examen devant la cour criminelle”, une nouvelle juridiction créée pour statuer dans les affaires sexuelles.

”Des chasseurs du Web” au sein de la police fédérale belge

Le saviez-vous ? Au sein de la police fédérale belge, il existe des enquêteurs spécialisés qui traquent la haine, les fake news et les criminels.

La section Recherche sur Internet (i2-IRU) de la Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) de la police fédérale enquête sur les activités illégales (propagande terroriste, incitation à la haine, fake news, etc.) sur Internet et bloque les sites et/ou les contenus en collaboration avec les fournisseurs d’accès à Internet et les plates-formes web. L’an dernier, cette mission a considérablement été réduite par rapport à 2021 pour des raisons de capacité. Sur les 40 sites détectés, seuls 7 retraits ont pu être opérés. La section i2-IRU fournit également un appui aux unités d’enquête. 857 dossiers de ce type ont été traités l’an dernier.

La Computer Crime Unit (FCCU) regroupe, quant à elle, des experts en informatique capables de fournir un soutien technique aux inspecteurs d’autres domaines. Cette équipe lutte au quotidien contre la cybercriminalité et enquête sur le piratage, l’escroquerie sur Internet, le sabotage et la fraude. Ils extraient notamment les données présentes dans le matériel informatique saisi dans le cadre des enquêtes pour les rendre exploitables. L’an dernier, la FCCU a rédigé 47 procès-verbaux initiaux et a ouvert 16 nouveaux dossiers propres. Elle a par ailleurs fourni un appui forensique dans 41 dossiers.

Un dossier marquant concernait l’enquête sur un cybercriminel qui lançait des attaques dites “DDoS” (Distributed Denial of Service). L’opération internationale au cours de laquelle ont été mobilisés des services des Pays-Bas, le FBI des États-Unis et une Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) a débouché sur un mandat d’arrêt émis à l’égard du suspect principal belge.

”Lorsqu’ils mènent une attaque DDoS, les cybercriminels inondent de demandes le site web qu’ils ciblent à partir de plusieurs ordinateurs, souvent piratés, rendant ce dernier temporairement indisponible”, indique la police fédérale sur son site Web. “Les serveurs s’en trouvent surchargés et le site devient inaccessible. Les auteurs emploient souvent un “botnet”, un large réseau d’ordinateurs (ou d’autres appareils connectés à Internet) infectés par un malware, permettant aux cybercriminels de les utiliser pour mener leurs attaques.”