La réforme du qualifiant adoptée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

"Parmi tous les projets de réforme que nous avons eue à mener sous cette législature en matière d’enseignement, certains ont été plus ardus que d’autres, et celui-ci fait incontestablement partie des plus difficiles", a commenté d’emblée la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), laquelle s’est dite "particulièrement heureuse" du dépôt de ce texte.

La ministre a tenu en outre à souligner les " très longues et très constructives discussions préalables avec les acteurs" ayant abouti à l’élaboration "en douceur" de ce dispositif "qui atteint ses deux objectifs " de programmation et de rationalisation des options dans l’offre d’enseignement qualifiant.

Puzzle

Depuis les rangs de l’opposition, Les Engagés ont reconnu les "bons principes de base" qui régissent le décret. Mais ils se sont prononcés contre le texte lors du vote, "par rapport à tout ce qui ne se trouve pas dans ce texte", évoquant parmi d’autres le manque de mesures concernant l’alternance et le spécialisé qualifiant.

Estimant dès lors qu’il aurait fallu "mieux coordonner le puzzle", Marie-Martine Schyns a également pointé l’absence de concrétisation jusqu’ici des cellules de reconversion.

Pour le PTB, ce dernier point démontre "une absence de réponse à l’angoisse légitime des nombreux enseignants de la filière ", à laquelle s’ajoute "une absence globale de vision de ce que sera le qualifiant dans un futur plus ou moins rapproché ", a estimé Jean-Pierre Kerckhofs.

Chantier

Du côté de DéFI, qui s’est abstenu lors du vote, Michaël Vossaert a expliqué ne pas avoir "trop de difficultés avec la proposition" de texte, et avoir observé "des éléments positifs". Mais ce décret apparaît davantage comme "une première pierre " posée "dans un chantier qui est gigantesque et qui tarde".

Évoquant la feuille de route suivie par ce chantier et rappelant le caractère "systémique" du Pacte et "l’articulation" des réformes qui en découlent, la ministre Désir a d’ailleurs rappelé que le développement de la filière qualifiante (passerelle avec la transition, fusion avec le professionnel, organisation des stages, etc.) se poursuivra dans le cadre, notamment, de la création d’un groupe de travail "post-tronc commun", dont la première réunion est programmée le 27 juin prochain et dont le rapport est attendu pour février 2024.