Réforme des habilitations : l’opposition dénonce le "prix politique" des masters en médecine de l’UMons et l’UNamur

En effet, plus de six mois après l’avis rendu par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) concernant les 57 demandes d’habilitation pour de nouveaux cursus en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), et près de trois mois après l’annonce de l’accord obtenu par les partenaires de la majorité visant à accorder in fine celles à l’UMons pour un master complet en médecine et à l’UNamur pour un master de spécialisation en médecine générale, le dossier a franchi une étape décisive, ce mardi, au Parlement de la FWB.

À cette occasion, depuis les rangs de la majorité, la députée montoise Joëlle Kapompole (PS) a souhaité souligner la " grande sagesse" du gouvernement qui, à travers l’accord conclu le 25 mars dernier, est sorti "par le haut", "en faisant en sorte qu’aucun établissement ne soit lésé", répondant en cela "à la mobilisation des étudiants, la mobilisation des acteurs et la mobilisation sociétale et politique" qui ont animé vigoureusement ce dossier.

Balises

Selon ce fameux accord, les deux universités francophones vont donc recevoir – pour peu que le vote en plénière prévu dans deux semaines ne confirme celui obtenu ce mardi en commission – leur habilitation par voie décrétale comme le veut l’usage, en échange d’un renforcement du cadre dans lequel s’effectuent ces demandes d’habilitation formulées par les établissements d’enseignement supérieur.

"Dans un contexte d’enveloppe fermée, des balises doivent être mises en place", a ainsi rappelé Joëlle Kapompole, laquelle veut croire que celles-ci permettront "de responsabiliser les acteurs" et "d’éviter la multiplication des formations présentant peu de bénéfice eu égard à l’accessibilité des étudiants, à l’enseignement supérieur ou aux besoins socio-économiques ".

Pour rappel, l’accord conclu prévoit trois principales balises, inscrites dans le projet de décret analysé ce mardi en séance de commission : un moratoire d’un an sur les nouvelles habilitations (NDLR : les prochaines demandes pourront être rentrées à partir de mars 2024 pour l’année académique 2024-2025), une absence de financement pour les 3 premières années d’un nouveau cursus (contre un an actuellement) et un système de +1 / -1 (pour chaque nouvelle habilitation octroyée, c’est désormais une habilitation existante qui sera retirée).

Compromis

Il s’agit là du résultat "d’un compromis concerté qui était important pour ne pas bloquer l’ensemble des habilitations dont certaines représentent une réelle plus-value pour l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles", a souligné pour sa part Rachel Sobry (MR).

Cependant, dans les rangs de la majorité, la vision est toute autre.

Marie-Martine Schyns (LE) a ainsi dénoncé "un accord politique écrit sur un coin de table, sans consultation des acteurs du secteur, tout ça pour sortir le gouvernement d’une forme d’impasse", estimant dès lors que "les établissements payent le prix politique des tensions " qui ne portaient " que sur deux habilitations ", de quoi aussi craindre désormais une "crise d’austérité", tant en matière "de l’offre de formation que du financement de nouveaux cursus".

Un décret "préjudiciable" pour les petits établissements

Si Les Engagés reconnaissent toutefois le besoin de "rationalisation" de l’offre d’enseignement, ils estiment cependant que la proposition de décret qui formalise cet accord "est une mesure disproportionnée" qui menace directement "la préservation et la diversité des filières". En d’autres termes, qu’il s’agit d’un "décret préjudiciable", en particulier pour "les petites structures" d’enseignement.

John Beugnies (PTB) a renchéri, pointant le "dépouillement des petites filières déjà observé à cause du sous-financement de l’enseignement supérieur" et que ce décret "va renforcer ".

"Y’a qu’à"

Pour le député de gauche radicale, " il est incroyable que, dans un pays où la principale ressource est la matière grise, on ait un gouvernement qui mette des limites aux possibilités de formation". Et s’il dit "comprendre" que le MR mène ainsi "une politique de droite", il s’étonne que "des partis de gauche comme le PS et Écolo" se rendent complices de la chose. Il a en outre appelé les 3 partis de la majorité à "stopper l’hypocrisie" de l’argument de l’enveloppe fermée, laquelle "n’était pas une fatalité", mais "le résultat des choix" opérés par les différents partis au pouvoir.

Ce dernier argument n’a pas manqué de faire bondir Rachel Sobry, laquelle a rappelé la position de son parti (le MR, celui de la ministre de tutelle) dans ce dossier et "qu’il ne suffit pas juste de “y’a qu’à”", mais que le texte soumis au vote des députés de la commission ce mardi vise à " assurer la bonne gouvernance des deniers publics" et à "maintenir la qualité d’enseignement" en FWB.