Générations solidaires 2023 : ‘Garden palettes’ dépasse la ‘barrière’ du handicap

‘Garden palettes’, porté par les bénéficiaires et Adrien Piron, éducateur et passionné de menuiserie développe l’atelier bois. « Nous sommes en train de créer du matériel extérieur adapté pour les enfants de l'école de Mesnils-Saint-Blaise », explique Adrien Piron. La ‘cuisine des petits chefs’ et un ‘mini marché’ en bois seront installés avec les enfants dans la cour de cette école maternelle et primaire de Houyet. Seul bémol : ’Second souffle’ a besoin de fonds supplémentaires pour financer l’achat du bois et des machines nécessaires.

« Ce qui nous motive le plus est le fait de prouver à la société que le handicap n'est pas un frein aux échanges, à la création, s’enthousiasme Anne Detinne. Le fait de réunir les personnes adultes en situation de handicap et les enfants fait tomber les barrières et les tabous. Le travail du bois est très valorisant car il permet l'exposition d'un résultat concret et utile ».

Ce travail d’équipe porté par Adrien Piron est soutenu par les co-directrices Anne Detinne, Céline Degaudinne et Bérengère Hannard, et les autres éducateurs, Cindy Durinck et Elise Hogge. « Une fois ce projet clôturé, nous espérons pouvoir le mener ailleurs, dans une autre école, une association… », conclut Anne Detinne. Une initiative citoyenne déjà largement entamée, solidaire et réplicable !

La solidarité sous toutes ses formes !

Aline, Luca, Méline, Axel, Joris et leurs copains, tous bénéficiaires du centre ‘Second souffle’ de l’ASBL ‘Souffle un peu’, sont très actifs notamment au restaurant du cœur de Fernelmont. Ils aident aussi à l’épicerie solidaire de Houyet et de Beauraing : préparation de colis alimentaires pour des familles précarisées, accueil des clients à l’épicerie, ramassage des pommes pour du jus solidaire, reconditionnement des champs bleus du personnel soignant du CHU de Namur (Mont-Godinne) et du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse … Par ailleurs, l’ASBL accueille des personnes polyhandicapées, enfants et adultes, dans sa ‘Maison de répit’ à Yvoir, le temps pour leurs proches de « souffler un peu ».

Notre centre d'activités citoyennes, "Second souffle" - Souffle un peu asbl