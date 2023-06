Genappe : on fêtait la Journée mondiale des réfugiés, ce mardi, au Centre d’accueil de la Croix-Rouge

Un… Oasis à Genappe

Durant tout le mois de juin donc, les centres d’accueil mettent les petits plats dans les grands, comme l’explique Arlette Brone, directrice du Centre Croix-Rouge de Genappe: "Nous rappelons l’importance de garantir aux personnes demandant la protection internationale un accès aux services essentiels, afin que la dignité humaine de toutes et tous soit préservée. Ce mardi, ici à Genappe, nous avons organisé un drink et un atelier culinaire pour rendre cette journée agréable et festive pour les résidents".

Le Centre Croix-Rouge de Genappe accueille 245 personnes originaires d’Arménie, de Syrie, d’Afghanistan, de Palestine ou encore du Burundi. Ses résidents le surnomment affectueusement "l’Oasis". Katrien Goegebeur y est accompagnatrice individuelle, son rôle est de suivre 18 résidents au quotidien. Elle est à l’origine de la journée récréative organisée ce mardi, rythmée par des musiques de différentes régions du monde.

De son côté, Carla Grosjean, l’une des nombreuses collaboratrices du centre, a travaillé en coulisses mettant la main à la pâte, en allant acheter divers ingrédients pour préparer un grand atelier culinaire. Les chefs cuisiniers du jour étant les résidents eux-mêmes. Au menu des salades et des mets parfumés. Carla Grosjean fut bien aidée dans sa tâche par Angèle Lange et Hélène Tilmanne, les directrices adjointes à Genappe.