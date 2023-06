À l'école, la ministre l'assure: les nouveaux rythmes scolaires plaisent

Interpellée sur la question par les députés Jacqueline Galant (MR) et Jean-Pierre Kerckhofs (PTB), la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) s’est montrée réservée quant à ces résultats obtenus sur "un échantillon de 600 personnes seulement ", ajoutant que d’autres sondages réalisés dans le même sens ont déjà démontré des " résultats tout autre " et " nettement plus positif".

La ministre a en outre assuré une nouvelle fois que "les retours du terrain" demeurent "globalement très bons, et les négatifs sont plutôt rares", précisant que "la régularité des nouveaux calendriers est non seulement vraiment ressentie mais aussi utilement employée par les enseignants pour concevoir, rythmer et clôturer les séances d’apprentissage". Et que profs comme élèves se disent "mieux reposés".

En outre, "au niveau institutionnel, les acteurs du Pacte sont unanimes" sur la question, observe encore Caroline Désir.

La ministre a tout de même précisé " ne évidemment pas nier les difficultés" rencontrées par certains, "et en particulier ceux concernés par la problématique de l’alignement des calendriers", mais constater que, sur "le fondement de ces nouveaux rythmes scolaires – répondre aux besoins de l’enfant, améliorer les conditions d’apprentissages et réduire les inégalités scolaires – je n’entends personne contester ces objectifs".

Jean-Pierre Kerckhofs a répliqué que "la qualité d’un sondage ne dépend pas de son échantillon" et qu’il y avait "quand même quelque chose dans ce sondage dont il faut tenir compte".