Réforme de l’enseignement qualifiant : une option sur trois vouée à disparaître

Cette semaine, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit valider le deuxième axe de ce vaste chantier destiné à faire de l’enseignement qualifiant une filière d’excellence : la réorganisation de la gouvernance et du pilotage de l’offre d’options.

Cette volonté s’inscrit dans un double objectif : améliorer la prise en compte des besoins socio-économiques dans l’offre d’options qualifiantes et aboutir à plus de cohérence dans cette offre au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau zonal et au niveau des différents établissements scolaires.

"Réactivité"

Pour ce faire, la proposition de décret qui sera soumise au vote des députés lors de la séance plénière du Parlement ce mercredi s’articule autour de deux volets : un volet "programmation" (concernant l’ouverture des options, lire ci-contre) et un volet "rationalisation" (concernant la fermeture de certaines options).

"Nous voulons d’abord plus de réactivité de nos écoles pour ouvrir les options utiles en termes de développement socio-économique, et donc moins d’intervenants dans les procédures pour plus d’efficacité, explique Caroline Désir, ministre de l’Éducation. Ensuite, la prise en considération des avis des partenaires sociaux et économiques est bien entendu essentielle. Le but est vraiment que notre enseignement tienne compte le mieux possible des besoins des régions et des bassins d’emploi dans le développement de son offre d’options, que cette offre s’ancre de façon systématique dans la réalité des territoires. Enfin, nous voulons que les ouvertures d’options se fassent en tenant compte de recommandations du régulateur, construites avec les partenaires économiques et sociaux au niveau zonal."

Rationalisation

Sur les 5 390 options actuellement proposées sur l’ensemble du territoire de la Fédération par les établissements d’enseignement qualifiant, 2 029 sont concernées par l’exercice de rationalisation, soit plus d’un tiers d’entre elles (37,6%).

Cet exercice de rationalisation suit une mesure " qui durcit les normes de fermetures actuelles", écrit le cabinet.

L’idée est donc de fermer automatiquement les options qui touchent "un nombre jugé trop faible d’élèves", sur base d’une norme "plus exigeante".

Toutefois, celle-ci tiendra compte de la densité de population autour de l’école : un minimum de 8 élèves sera nécessaire dans les communes de moins de 125 habitants/km² ; 9 élèves entre 125 et 249 hab./km² ; 10 élèves au-delà.Par ailleurs, seront immunisés les métiers considérés comme en pénurie par les différentes Régions concernées.

"Des modalités " sont par ailleurs prévues pour que la révision des normes "rencontre l’objectif de permettre aux directions de proposer des projets de redéploiement de leur offre" au regard des besoins socio-économiques.

Les premières fermetures d’options sont programmées pour la rentrée 2025-2026.

Une cellule de reconversion pour les profs qui resteront sur le carreau

Demandée par les syndicats, cette cellule est en cours de création. "Mais on n’en est nulle part", regrettent ceux-ci.

La fermeture de certaines options prévue dans le cadre de la réforme du qualifiant va inévitablement impacter le corps enseignant.

Toutefois, dans un contexte de pénurie généralisée du métier, l’objectif du gouvernement est de maintenir dans le cadre scolaire les profs dont l’option serait fermée. Quitte à les réorienter.

"En réalité, c’est une demande des organisations syndicales, précise Joseph Thonon (CGSP-Enseignement). Ceci afin de rendre possible la requalification de ces enseignants dans d’autres domaines techniques de l’enseignement."

Car, si certains pourront faire valoir leur ancienneté afin de récupérer des heures dans une école voisine, d’autres, au contraire, seront parfois amenés à faire de nombreux kilomètres, ce qui rend frileux les syndicats.

"Ça fait longtemps qu’on interpelle le cabinet de la ministre et les responsables du Pacte d’excellence afin que cette cellule de reconversion soit activée. Pour rassurer les enseignants qui seront victimes de cette rationalisation d’options, mais aussi respecter la promesse faite qu’il n’y aura pas de perte d’emploi ", souligne ainsi Roland Lahaye (CSC-Enseignement).

Des travaux sont donc en cours dans le but, d’une part, de fixer le périmètre des missions de cette cellule (en ce compris les recrutements en vue de sa constitution) et, d’autre part, de déterminer les premières pistes d’actions à proposer pour favoriser ces reconversions. Et ce, en collaboration entre les services de l’Administration et les services régionaux en charge de l’emploi qui bénéficient d’une expertise en matière de reconversion professionnelle.

"Mais on n’en est nulle part ", observe Joseph Thonon. Un constat partagé par son homologue de la CSC, lequel indique avoir reçu une note " totalement incomplète et insuffisante" et précise qu’une nouvelle mouture de celle-ci doit être présentée aux syndicats " avant la fin de l’année".

Et les élèves ?

"C’est un peu le problème avec toutes ces réformes du Pacte, glisse pour sa part le secrétaire général de la CGSP-Enseignement. Il y a parfois un peu de précipitation, l’impression que l’on fait les choses à l’envers. Il faut des cellules en état de fonctionnement le plus rapidement possible. Et je m’interroge également pour le public scolaire : on espère que les élèves qui suivent ces options seront également bien traités."

Du côté du cabinet, on confirme que la fermeture des options concernées "suivra la cohorte".

Concrètement, la mesure de fermeture imposée proposée dans le projet de décret est la suivante. Lorsque l’option de base groupée n’atteint pas les normes de maintien durant deux années scolaires consécutives, celle-ci fait l’objet d’une fermeture imposée l’année scolaire suivante. Concrètement, si l’option de base groupée n’atteint pas la norme de maintien au 15 janvier 2024 (2023-24) et au 15 janvier 2025 (2024-25), elle devra fermer, année d’études par année d’études, à la date marquant le début de l’année scolaire 2025-26, soit à partir du 25 août 2025. La 4e année fermera au 25 août 2025, puis la 5e et la 6e année respectivement à la date marquant le début des années scolaires 2026-27 et 2027-28.