Drogues dans les écoles: y aura-t-il encore des référents assuétudes à la rentrée ?

Lancé en 2018 dans le cadre du Pacte d’excellence, il vise à former les équipes éducatives face à la problématique des assuétudes (drogue, tabac,…), à faire de la prévention dans les classes et à accompagner individuellement les élèves. Pas une prévention par la peur, pas une approche médicale, mais parler des assuétudes en partant de la réalité des jeunes, en déterminant les facteurs de risque, de protection, en interrogeant la place du jeune dans le groupe, en apprenant à savoir dire non.

Urgence

Dans le couloir du Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi – où tout a commencé – Frédéric Hublet raccroche. Pour une durée initiale de trois ans, le projet pilote avait été prolongé en raison du Covid. Aujourd’hui, il touche à sa fin. Un rapport a été rendu, une évaluation menée. Mais le retour de la ministre tarde, à moins de trois mois de la rentrée. Et la situation devient urgente.

"Aujourd’hui, je n’ai pas de réponse à donner aux directeurs, aux enseignants et aux référents eux-mêmes ! Seront-ils reconduits ? On ne sait pas. On pointe déjà avec les écoles ce qu’on fera mieux l’an prochain. Mais difficile de se projeter", regrette David Lewahert, co-coordinateur. "Face à l’incertitude, on a peur de perdre des référents formés depuis des années, qui ont gagné en expérience, font plus facilement alliance avec les jeunes et cernent mieux les difficultés derrière la consommation."

Insécurité de l’emploi

Malgré tout, les deux coordinateurs avancent leurs pistes pour l’avenir: "On pourrait fonctionner sur base d’appels à projet – quelle école a besoin d’un référent ? -, répartir les référents assuétudes par zone." Il faudrait former et informer les directions. "Certaines écoles ne sont tout simplement pas là-dedans, constate David Lewahert. La drogue reste un sujet tabou. Il y a aussi la peur qu’en acceptant le programme, cela signifie qu’il y a d’office de la drogue au sein de l’école."

Les deux coordinateurs plaident pour un "vrai statut professionnel". S’ils sont 17 référents assuétudes aujourd’hui, ils étaient une vingtaine au début. Et de 35 écoles accompagnées en 2018, elles ne sont plus que 26. "Et pour cause, certains référents ont quitté le navire en raison de l’insécurité de l’emploi: ce sont des contrats APE de 10 mois !"

Unplugged 8

Enfin, Frédéric Hublet et David Lewahert comptent bien faire évoluer l’outil qu’ils ont entre les mains. L’an dernier, les deux coordinateurs ont en effet formé les référents au programme européen de prévention des addictions "Unplugged 8", destiné au 1er degré du secondaire. Le but ? Renforcer les compétences psychosociales des élèves, ce qui permet de prévenir les usages précoces de drogues. "En Flandre, ils l’ont adapté pour le 2e et 3e degré du secondaire. On pourrait faire de ce programme – qui se base sur la co-intervention entre référent et enseignants – un outil spécifique pour la FWB. Mais il faut une garantie de nos instances."

Au cabinet Désir, on indiquait ce week-end qu’une réunion serait convoquée dans "les jours qui viennent" avec les acteurs du secteur, "afin de faire le point sur les pistes les plus réalistes et leurs conditions d’opérationnalisation".