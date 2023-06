De gros soucis de circulation pour rejoindre et repartir de Werchter Boutique

L’organisation du festival a beau communiquer chaque année sur les moyens de rejoindre Werchter facilement, cela s’avère toujours aussi difficile de rejoindre la plaine du festival flamand. Hier après-midi, de gros embouteillages ont retardé les automobilistes pendant plus de trois heures (et certains plus de cinq !), alors qu’il faisait 30 degrés dehors.