La Brèche, un journal passeur de voix

La Brèche a été créée par la section bruxelloise du Genepi Belgique, une association d’intervention en prison née en France, en 1976. La section locale bruxelloise du Genepi Belgique est très proche de l’Observatoire International des Prisons. Elle a notamment mené une campagne pour le droit de vote en milieu carcéral.

La Brèche s’adresse donc aux personnes détenues mais aussi aux travailleurs des prisons, aux fonctionnaires de la justice, aux centres fermés, aux IPPJ (centres pour mineurs ayant commis un délit grave), aux centres psychiatriques. « Notre public est très diversifié, d'un magistrat à la voisine d'une prison belge ».

Le prochain numéro portera sur la santé mentale dans les lieux d'enfermement (annexes psychiatriques, IPPJ, hôpitaux, etc.). Le comité éditorial a souhaité donner à voir ces lieux souvent très fermés et cachés. Mais aussi soulever le débat sur des pratiques, des choix politiques et donner la parole aux oubliés.

« Il faut lire la Brèche, s’enthousiasme Louis Périlleux. C’est avant tout un objet magnifique et c’est un grand plaisir de l’avoir en mains. Mais surtout ce journal porte des paroles que l’on n’entend pas habituellement ! C’est une manière de prendre prise sur la prison qui nous concerne toutes et toutes et sur laquelle nous avons trop peu de pouvoir ». Et Léonor Laloy de conclure : « Finalement, nous voulons montrer que nous n’oublions pas ce qui se passe derrière les portes fermées de nos prisons. Nous soutenons les personnes détenues et leurs proches. Nous espérons participer de la sorte à une société plus inclusive, conviviale et bienveillante ».

Une partie du comité éditorial de La Brèche, la revue de la section bruxelloise de l'association Génépi. ©Mathieu Golinvaux

Financer chaque publication annuelle

Le comité éditorial soigne La Brèche, au contenu de qualité, illustré de dessins, photos et textes poétiques. Le 5e numéro comptera 115 pages. Si les premiers numéros ont été mis en prêt dans les bibliothèques des prisons, ils sont aussi proposés dans certaines librairies et cinémas alternatifs au prix conseillé de 10 euros. Le dernier (double) numéro a été co-financé par la COCOF et la région de Bruxelles-capitale (Equals Brussels). Bruxelles Laïque prend en charge les coûts de distribution aux personnes détenues et à leurs proches. Mais le comité éditorial doit chercher les fonds nécessaires pour la mise en page, le graphisme, l’impression alors que le coût du papier s’est envolé.