Attention si vous allez piquer une tête dans la mer du Nord : de mystérieuses bandes rouges pourraient être observées, la baignade déconseillée

Sur le littoral du Nord, notamment du côté de Dunkerque ou Bray-Dunes, et donc près de La Panne en Belgique, vous pourriez bien constater la présence d’eaux rouges ou orangées. Il s’agit en réalité de deux à trois bandes de prolifération naturelle de microalgues entraînant une coloration rouge. Ces algues migreraient de plus en plus vers le nord, notamment à cause du réchauffement climatique, selon le site actu.fr.

Si vous faites face au phénomène, la préfecture recommande de ne pas se baigner dans les zones d’accumulation planctonique, de prendre une douche après la baignade, d’éviter que les enfants ingèrent de l’eau de mer, d’éviter de marcher sur les zones où le phytoplancton se serait déposé en raison des risques de chute et de ne pas consommer les coquillages, crustacés et poissons morts.

En août 2021, certaines plages du Pays Basque avaient été fermées à cause d’une trop forte concentration de ces algues, rappelle actu.fr.