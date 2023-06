Attention : l’Afsca met en garde les propriétaires d’animaux de compagnie et les vacanciers avant l’été 2023

Les urgences vétérinaires explosent lors de fortes chaleurs et en été: quelles précautions prendre?

Alors que les journées plus chaudes font leur retour, l'attention doit se tourner vers nos compagnons à quatre pattes. Chiens ou chats, qui dit beau temps dit aussi plus de promenades, de temps passé à l'extérieur et de nouveaux risques pour nos fidèles animaux de compagnie. Selon le service d'urgences vétérinaires Vet'Ardent, actif dans toute la province de Liège, les interventions augmentent de près de 50% en été. Des bobos qui pourraient être largement évités avec les bons réflexes... Les voici.