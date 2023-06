Après avoir autopsié un millier de corps, il s'est penché sur la mort du Christ et celle du roi Albert Ier: les révélations d'un médecin légiste belge

Dans sa salle d’autopsie située au cœur de Liège, qui ne se veut pas être un endroit triste, mais "un endroit de vie, où on travaille, où on échange" avec les magistrats et enquêteurs, le médecin légiste Philippe Boxho (58 ans), directeur de l’Institut de médecine légale, a le verbe facile.

Après un premier livre à succès intitulé Les morts ont la parole, il consacre son second opus, Entretien avec un cadavre (Kennes Éditions), aux décès suspects. Avec un ton amusant, voire humoristique par moments. Dans le respect des personnes et familles concernées.

Philippe Boxho, pourquoi ce second ouvrage?

Ce livre, c’est une proposition de mon éditeur qui a vu que le premier marchait bien et qui m’a dit: "Écoute, on ferait bien un deuxième, ça va plaire. Et alors, tu l’orienterais bien sur les meurtres." Je suis donc redescendu dans ma cave, où se trouvent toutes mes archives. Et pour être sûr de ne pas avoir des dossiers qui soient récents, et que des gens puissent se reconnaître, j’ai été rechercher des dossiers de quand j’étais jeune assistant, au tout début de ma carrière. Sur les vingt que j’ai ressortis, j’en ai choisi quinze que je raconte dans ce livre. J’ai modifié par moments, pas tout le temps, les événements de fait, c’est-à-dire ce qui entoure la mort de la personne. Soit parce que je ne m’en souvenais plus, donc j’ai raconté une histoire, soit parce que c’était tellement particulier qu’en la racontant, on risquait d’identifier les personnes concernées, même 30 ans plus tard. Je ne le voulais pas, par respect pour les gens. Car le mort il s’en fout, mais il reste la famille. Cela dit, je n’ai rien modifié sur le plan médico-légal.

Vous l’écrivez: toutes les morts sont suspectes...

Aussi longtemps qu’elles n’ont pas été évaluées par un légiste, il faut considérer toute mort comme suspecte. Même si c’est évident. Si c’est un décès survenu en public, ou quelqu’un qui meurt auprès de sa femme, peut-être pas. (Il sourit) Mais toute mort violente doit être considérée comme suspecte. La définition? C’est une mort qui survient avec l’intervention d’un facteur extérieur. Ça peut être que je me tue de moi-même, ou autrui qui me tue. Un accident ou la prise de médicaments sont aussi considérés comme mort violente.

N’avez-vous pas l’impression de donner certaines clefs pour réaliser le meurtre parfait?

Il suffit d’ouvrir la télévision, de regarder la série Les Experts et ça y est, vous avez toutes les clefs qu’il faut. Tout est raconté. Vous prenez un Simenon, ou un auteur comme Patricia Cornwell et vous allez trouver exactement la même chose. Ce qui change, par rapport à ces gens, c’est qu’ils inventent, alors que moi je n’invente rien. Ces histoires sont vraies. C’est peut-être pour cela qu’on a l’impression que je révèle des choses. Mais ce n’est pas le cas.

L’un de vos chapitres est consacré à l’autopsie du Christ...

Je me suis penché sur le fameux Saint Suaire de Turin, ce linceul censé avoir enveloppé le corps du Christ après sa mort. Et je l’ai vu comme une scène de crime. Je me suis dit qu’un corps avait été déposé dedans, donc il y a des traces, des indices. C’est un objet qui est scientifiquement parlant interpellant et sur lequel il y a moyen de faire beaucoup de découvertes. Je l’ai vu mais je n’ai pas pu travailler dessus. J’ai donc collationné tout ce qui était paru dessus en français, en italien et en anglais. J’en ai fait une synthèse qui se trouve en partie dans le livre. Mais je parle surtout de la façon dont on meurt en croix qui est très spéciale et qui est physiologiquement, pathologiquement parlant très intéressante à découvrir. J’en arrive à la conclusion que quelqu’un a effectivement été déposé dans le linceul, et qui est mort de la même manière que le Christ...

"Le roi Albert Ier, une mort qui est suspecte depuis toujours"

Sollicité par un journaliste, Philippe Boxho a reçu le dossier répressif de la mort du roi Albert Ier, à Marche-les-Dames. «Il avait l’idée que le roi avait été tué, dit-il. Sur base des procès-verbaux, des photos du site et de la reconstitution qu’on a réalisée, j’ai rédigé un rapport. Mais il n’y avait pas de photos du roi, le corps ayant été emporté directement au palais, ce qui est à l’origine de l’idée selon laquelle il aurait été buté. C’est un truc à ne jamais faire. Si vous emportez le corps, le déplacez ou le touchez, c’est la porte ouverte à la thèse complotiste. J’en suis arrivé à la conclusion que la chute pouvait s’expliquer. Sans autopsie, on ne peut être plus clair. Sans autopsie aussi, le doute persiste. Je n’allais cependant pas demander à la famille royale pour ouvrir le cercueil… (Rires.)»

"Une lueur d'espoir pour les légistes"

"On a un sérieux problème de manque de personnel, mais grâce à un projet que le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne est en train de mettre en place, on devrait pouvoir le résoudre", se réjouit Philippe Boxho. "On verra s’il est toujours là après les élections pour nous allouer la somme d’argent, ou si son successeur prend la relève. C’est un rayon de soleil à l’horizon où on va pouvoir engager des gens et revenir à un niveau où on pourra aller voir toutes les morts violentes et les personnes qui décèdent à domicile. Y compris quand c’est évident, que les personnes ont laissé une lettre, ou que c’est fermé de l’intérieur."

L’idéal serait donc d’avoir cinq médecins légistes au lieu de quatre actuellement (sans compter le docteur Boxho, qui accomplit beaucoup d’expertises judiciaires) pour assurer la garde sur la province de Liège, l’arrondissement d’Eupen et la province de Luxembourg.

"L’attitude du ministre actuel donne enfin une perspective pour l’avenir, depuis le temps qu’on pleure et que tout le monde s’en fout. C’est le premier ministre de la Justice qui ne s’en fout pas depuis une longue génération de ministres."

N’est-ce pas juste un effet d’annonce, à un an des élections? "En tout cas, le travail aura été fait. Mais je n’ai jamais eu confiance aux politiques, je m’en méfie comme la peste et le choléra réunis. Justement à cause de l’impact électoral." Encore un peu de patience, donc.