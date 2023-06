Allumer ses quatre feux clignotants pour se stationner 30 secondes : gare à l’amende

Ensuite, il est aussi possible de les utiliser pour signaler un véhicule en panne ou accidenté, ainsi qu’une perte de chargement. C’est une possibilité, pas une obligation, mais c’est bien entendu intéressant d’utiliser ses quatre indicateurs de directions dans ces situations, en plus du triangle de danger.

Enfin, on peut aussi les utiliser pour signaler un accident imminent. “C’est à voir au cas par cas, mais l’exemple typique, c’est quand vous avez un brusque ralentissement devant vous et que vous souhaitez avertir le trafic qui vous suit de ce ralentissement inattendu et dangereux.”

Toutes les autres utilisations sont interdites. Pas question donc de se garer en double file, même avec les quatre feux clignotants allumés, même si vous en avez pour 30 secondes. Remonter les files avec une moto est également proscrit. Dans ce deuxième cas, une certaine tolérance s’est installée, mais comme toutes les tolérances, on ne peut jamais garantir que ce ne sera pas verbalisé de temps à autre. “Par contre, la police peut ajouter à l’infraction pour stationnement gênant le fait d’avoir en plus allumé à tort ses 4 feux clignotants.”

Si vous vous arrêtez sur le bord de la route (ou sur un trottoir), par exemple pour effectuer une livraison rapide, l’utilisation de vos quatre clignotants n’est donc pas autorisée. Si vous le faites, vous commettez une infraction de premier degré. Vous risquez alors une amende (perception immédiate) de 58 euros.