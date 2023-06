Générations solidaires 2023 : Retrouver le plaisir d’apprendre grâce à ‘Out of the box’

Les 28 élèves originaires de Bruxelles mais aussi du Brabant wallon et de la région namuroise se retrouvent chaque matin pour partager un petit déjeuner, dans une belle maison nichée à Etterbeek. « Les adolescents que nous accueillons ici, âgés de 15 à 19 ans, ne vont plus du tout à l’école depuis au minimum une année, précise la fondatrice de ‘Out of the box’. 85% de ces jeunes sous certificat médical de longue durée ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du décrochage scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, notre expérience le démontre : pour 1 adolescent sur 3, l’école n’est plus adaptée dans son fonctionnement actuel. »

Les témoignages de nombreux adolescents renforcent ce constat : « J’ai toujours senti que l’école n’était pas faite pour moi, raconte Louka (19 ans). Les profs me rabaissaient, m’humiliaient. Je suis resté un an chez moi. C’était impossible pour moi de retourner à l’école ». Ses copains détaillent, eux aussi, une spirale infernale : isolement, harcèlement, crises d’angoisse, dépression, automutilation, tentative de suicide, internement en hôpital psychiatrique. Et pour une minorité le basculement dans la délinquance.« J’ai toujours aimé les maths, explique Lexie. Mais je me sentais tellement nulle en tout. Hakim, le prof de math et d’économie, donne vraiment envie de comprendre. D’ailleurs, on vient tous à son atelier le mercredi après-midi ». Lexie, Yasmina, Louka, Maxime, Lena, Charles, Anaïs, Oriana et leurs copains s’initient à l’économie, à la philosophie, aux neurosciences, à l’histoire, à la photographie, au cinéma … Tous suivent aussi des cours d’anglais, de boxe, de yoga, de self-défense et participent à la préparation des repas du midi.

A ‘Out of the box’, pas de point, pas de bulletin, pas de punition mais une évaluation en continu, tous les trois mois. Chaque élève s’auto-évalue et évalue chaque enseignant. Ces évaluations sont ensuite mises en commun et discutées. Quant aux parents, ils doivent prendre une part active au processus au travers d’ateliers menés par une psychopédagogue et une psychanalyste. Une condition essentielle pour Diane Hennebert. « Nous accueillons les jeunes entre septembre et juin. Certains arrivent ici en janvier. En juin, ils recevront un certificat symbolique de décrochage scolaire, dit-elle avec humour. Ensuite, certains suivront une préparation au jury central pour entamer une formation, monter leur projet. Ils savent qu’ils ne seront pas seuls. Nos anciens élèves reviennent ici expliquer leur parcours aux nouveaux et leur redonner espoir ».

Un suivi individuel pour aider chaque jeune à reprendre pied

Les résultats de ‘Out of the box’ sont épatants. Chaque jeune repart, bien outillé, avec une idée de projet pour l’avenir. « Nous travaillons chaque projet avec le jeune en coaching individuel », explique la directrice Diane Hennebert. Yasmina a décidé de suivre des cours d’esthéticienne pour ouvrir son propre salon. Lexie souhaite voyager après le jury central avant d’entamer des études de médecine. Quant à Louka, il projette de devenir architecte comme son grand-père. Il travaille, d’ailleurs, sur les plans du skate parc qu’il rêve de construire à Bruxelles ou au Congo. Ce programme éducatif résolument créatif des émules. Une antenne ‘Out of the box’ pourrait s’ouvrir dans la province du Luxembourg mais aussi à Lyon et à Nice !