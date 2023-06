Générations solidaires 2023: la Petite Ferme de Roloux crée des liens solides dans le village

C’est que ce paradis des animaux nécessite des soins constants. Chevaux, poneys, chèvres, moutons, poules, coqs et autres canards font le bonheur des enfants des écoles de toute la province de Liège, des scouts, des bénéficiaires de l’Abri de nuit à Liège, des adolescents de services de l’Aide à la jeunesse… Tous viennent se reconnecter à la nature, construire des abris, nourrir les animaux, traire les chèvres, aider à la confection des fromages, cueillir les pommes pour préparer du délicieux jus et suivre différents ateliers à thème.

Mais les joyeux drilles de la Petite Ferme de Roloux, soutenus par une cinquantaine de bénévoles, ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Ils veulent relancer leur projet des « Jeunes pousses », en accentuant encore le volet social de leur ferme. Un potager collectif va être relancé en impliquant des enfants et des adultes du village, des écoles, des usagers du CPAS de Fexhe mais aussi des jeunes en situation de handicap du Haut-Regard à Waremme. Ce lieu de vie et d’activités pour des adultes présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée vise l’inclusion et l’autonomie de ses bénéficiaires. Pauline, une des résidentes, vient déjà une fois par semaine aider les animateurs de Roloux lors des activités avec les enfants.

« Nous voulons proposer aux résidents de cultiver le potager mais aussi de préparer des soupes avec les légumes récoltés à l’usage des familles précarisées du village », explique Nathalie Borremans, directrice du service Haut-Regard. Trente familles en difficulté ont déjà été identifiées par le CPAS de Fexhe. Les seniors des maisons de repos de Flemalle et Jemeppe-sur-Meuse, déjà des habitués de la Petite Ferme, seront aussi invités à participer au potager collectif.

Cette émulation joyeuse crée des liens durables entre les habitants du village. « Les enfants qui sont venus en stage nous aident maintenant à la ferme, sourit Cécile Mattina. Devenus adultes, ils se sentent ici chez eux ».

Site web de la Petite Ferme de Roloux, asbl

Portes ouvertes un dimanche par mois

Un dimanche par mois, la Petite Ferme de Roloux ouvre ses portes gratuitement pour permettre à tous de profiter des animaux. La confection du pain dans le four à pain communautaire rencontre beaucoup de succès. Les activités autour des ruches attire aussi petits et grands : découverte du métier d’apiculteur et de ses ustensiles, réalisation de bougies à partir de feuilles de cire, création de savons à base de miel, dégustation de différents miels, bricolages en partant des alvéoles de la ruche … « Ma fille qui suit des études de stylisme propose des cours de couture, conclut Cécile Mattina. D’autres amis proposent d’autres activités. Chacun vient avec ses compétences et ses envies ».

Petite ferme de Roloux, Fexhe-Le-Haut Clocher ©Vincent Lorent

Petite ferme de Roloux, Fexhe-Le-Haut Clocher ©Vincent Lorent

Petite ferme de Roloux, Fexhe-Le-Haut-Clocher ©Vincent Lorent