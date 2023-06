En janvier dernier, sur initiative de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) en charge de l’Enfance, une première étape avait été franchie en ce sens, lorsque le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’était accordé sur une réduction des factures des crèches et services d’accueil subventionnés en faveur des familles monoparentales, ainsi que sur la gratuité pour les personnes bénéficiant du statut BIM.

Or, pour la ministre de tutelle, " il était important de poursuivre le travail pour que les jeunes parents issus de la classe moyenne ou à plus petits revenus voient le prix des crèches diminuer".

Ce jeudi, le gouvernement a donc franchi une nouvelle étape allant dans ce même sens, en s’accordant cette fois sur une nouvelle grille tarifaire "plus progressive en fonction des revenus".

Ainsi, "pour 93%" des ménages dont les enfants sont en âge de fréquenter une crèche, les factures vont "diminuer ou rester stable", indique le gouvernement par voie de communiqué.

"Les nouveaux tarifs sont mieux répartis et plus équitables, et évitent les effets de seuil qui pouvaient parfois les mettre dans l’embarras", souligne la ministre, faisant référence à la simplification opérée dans le même temps. En effet, au lieu des 139 tranches qui prévalent actuellement, la nouvelle grille proposée n’en comportera plus que 4, à taux progressif donc. De quoi, par ailleurs, simplifier le travail administratif des équipes de terrain.

"Il était également fondamental pour moi de veiller à ce que la nouvelle grille tarifaire soit neutre budgétairement pour les milieux d’accueil eux-mêmes, qui souffrent également de l’inflation", précise encore la ministre Linard.

Le gouvernement s’est donc accordé sur le fait que c’est l’Office national de l’enfance (ONE) qui prendra en charge la compensation du différentiel.

Cette nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur en janvier 2025.