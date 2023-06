Concours d’entrée en médecine et dentisterie 2023: accord sur le nombre d’étudiants admissibles

En effet, le traditionnel examen d’entrée sera, dès cette rentrée, remplacé par un concours. La différence ? Si la simple réussite de l’examen suffisait précédemment à s’inscrire dans lesdites études, ne seront désormais plus admis que les meilleurs d’entre ceux qui réussiront le concours.

1 543 admissions en 2023

Plus exactement, ce sont 1 366 étudiants qui seront admis en première année des différents bacheliers de médecine organisés sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de la prochaine rentrée.

Seront également admis 177 étudiants dans la filière "dentisterie". De quoi porter à 1 543 le nombre total d’étudiants admis à la suite de la première édition de ce concours organisé à l’entrée des études et qui se tiendra le 25 août 2023.

Formule de calcul

Ce nombre a été calculé sur base d’une formule tenant compte, d’une part, du quota INAMI octroyé pour l’année correspondante par le fédéral (929 en médecine et 106 en dentisterie pour cette cohorte 2023) et, d’autre part, d’un taux de déperdition (0,32 en médecine et 0,40 en dentisterie) censé anticiper les départs d’étudiants en cours de cursus.

"Davantage d’étudiants vont pouvoir se lancer dans les études de médecine, et ils seront assurés de pouvoir exercer leur métier au terme d’une formation de qualité, contribuant ainsi à renforcer l’offre médicale pour les Wallons et les Bruxellois", a souligné Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles.