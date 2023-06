“Les rois de la débrouille” de la Maison de jeunes Le 404

Dans cette cité de 230 logements modestes, Stéphanie Degroote, la coordinatrice de la MJ ‘Le 404’et son équipe ont réussi à construire une dynamique collective, toutes générations confondues. Christine, une bénévole investie à l’école de devoirs, Myriam qui milite au sein des “Amis de la terre”, Willy le voisin amateur de jardinage et une vingtaine de bénévoles soutiennent les jeunes dans leurs projets. Tous subissent la crise économique de plein fouet. “Je connais beaucoup de personnes du quartier qui n’ont plus les moyens d’acheter des fruits et des légumes, confie une maman. Nous devons nous entraider. Seuls, nous n’y arriverons pas ! ”. Si l’équipe de la MJ souhaite encore développer davantage ses ateliers culinaires d’autres imaginent réaliser une cabane en saule.

Le jardin du 404 recèle un autre trésor : un four à pizzas, construit en commun il y a quelques années, avec le Collectif Youth. Ce collectif rassemble toutes les maisons de jeunes de la Botte du Hainaut et de l’arrondissement de Philippeville, et propose notamment une soirée “vendredi tout est permis” sur une thématique bien précise. La dernière soirée en date était consacrée à la prévention du harcèlement. Au cours de celle-ci, les jeunes de l’atelier danse du 404 ont réalisé une chorégraphie et remporté le prix Coup de Cœur. “Le travail en commun, la solidarité, ce sont des marques de fabrique que nous mettons tous en pratique au quotidien”, conclut Stéphanie Degroote.

Des ateliers ouverts sur le monde

Pour éviter de rester en vase clos dans la cité, les animateurs de la Maison de jeunes Le 404 ont imaginé des ateliers originaux : les jeunes ont ainsi mis en place un atelier graff avec les jeunes du centre Fedasil voisin. Par ailleurs, deux petites filles d’Ukraine, accueillies dans des familles à Couvin, participent aux sorties culturelles et ont adoré les serres royales de Laeken. Autre ouverture importante pour tous : la sensibilisation aux droits des femmes à travers la réalisation de suffragettes en terre cuite et une animation sur les violences faites aux femmes par l’artiste Amande Art. La lutte contre le harcèlement à l’école et sur internet reste une préoccupation constante, trop souvent subi par les enfants et les adolescents. “Mon fils était devenu le bouc émissaire de son école. Il était frappé, harcelé, raconte une maman. J’ai trouvé de l’aide auprès des animateurs de la Maison de jeunes”.